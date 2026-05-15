Spotify má novou ikonu aplikace! Všimli jste si toho?

Pokud svou oblíbenou hudbu posloucháte přes Spotify, čeká vás zvykání si na novou ikonu aplikace. Spotify totiž před pár hodinami svou typickou jednoduchou ikonu kombinující černou a zelenou barvu vyměnilo za ikonu podstatně komplexnější. Typický kruhový tvar sice zůstává v popředí, nově však jde spíš o 3D kouli a to navíc ne jen tak ledajakou. Spotify chce zřejmě novým logem dát světu víc najevo, že se jedná především o hudební streamovací aplikaci, jelikož doménou ikony je nově třpytící se diskokoule, kterou můžete znát z diskoték.
Nasazení nového loga právě teď přitom není žádná náhoda. Spotify si totiž letos připomíná 20. výročí od svého vzniku a při té příležitosti spustilo i sérii 20 dní, během kterých bude postupně odhalovat zajímavá uživatelská data od nejstreamovanější skladby všech dob až po definitivní „breakup song“, který lidé nejčastěji poslouchají po rozchodu. Vedle této nostalgické kampaně ale platforma představila právě i novou ikonu aplikace, která okamžitě rozdělila uživatele na dva tábory. Zatímco část fanoušků ji bere jako svěží oživení, jiní ji přijali spíš s rozpaky a dávají najevo, že změna ikonky ikonické zelené služby není úplně vítaná.
Právě logo Spotify patří k těm nejrozpoznatelnějším v digitálním světě, takže jakýkoliv zásah do jeho podoby logicky vyvolává silné reakce. Internet se navíc, jak už to bývá, změnám obecně příliš nekloní, a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Spotify ale sází na to, že nová vizuální identita má symbolizovat modernější a hravější přístup ke značce. Otázkou zůstává, zda si uživatelé na nový vzhled zvyknou, nebo se po čase potichu vrátí k osvědčené klasice. I tak ale platí, že i drobná úprava ikonky dokáže rozpoutat překvapivě hlasitou debatu napříč celým internetem.