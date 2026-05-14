JBL představuje nová designová sluchátka, která budou hrát s vaším outfitem: JBL LIVE 780NC a 680NC

JBL představuje náhlavní sluchátka JBL Live 780NC a JBL Live 680NC, navržená pro celodenní poslech bez kompromisů. Prociťte každý tón díky výkonným dynamickým měničům a pokročilému potlačení hluku, které eliminuje i ty nejmenší rušivé zvuky. Nejde jen o zvuk, protože díky hladkým kovovým pantům, elegantním metalickým detailům a materiálům příjemným na dotek přinášejí nová sluchátka JBL Live výrazný styl a dlouhotrvající pohodlí. Dostupná budou v klasických i nových svěžích barvách, které vám umožní vyjádřit svůj styl kdekoli během dne.
Zvuková kulisa vašeho každodenního života
Nová sluchátka Live jsou vybavena 40mm dynamickými měniči s kompozitní membránou, které oživí vaše playlisty a podcasty čistším a detailnějším zvukem. Nerušený poslech zajišťuje technologie True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Filtrování hluku v reálném čase a vyšší výpočetní výkon přinášejí ještě lepší potlačení ruchů a eliminují více rušivých elementů než dříve.
„Naše sluchátka JBL Live představují dokonalou rovnováhu mezi skvělým zvukem a výrazným designem,“ uvedl Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio společnosti HARMAN. „Změny v designu jsou viditelné na první pohled, zároveň jsme se ale zaměřili také na zlepšení zvukového výkonu pomocí nových měničů s podporou Hi-Res Audio a vyladěných algoritmů potlačení hluku trénovaných umělou inteligencí, abychom přinesli přesnější a kvalitnější zážitek v této cenové kategorii.“
Tenčí, lehčí a elegantnější
Nová sluchátka JBL Live prošla kompletním redesignem, aby vypadala a působila skvěle po celý den. Ať už preferujete výrazný vzhled v nových barvách Green, Purple, Blue a Orange, nebo neutrální tóny jako Sand, White či Black, najdete variantu, která padne každé náladě.
Sluchátka jsou plně skládací, vybavená kovovým pantem a prémiovými měkkými materiály na náušnících i hlavovém mostu, takže zajišťují pohodlný poslech kamkoli vás den zavede.
Pracujete na cestách?
Telefonujte odkudkoli s vylepšenou kvalitou hovorů. JBL Live disponují dvojicí beamforming mikrofonů a zdokonaleným algoritmem potlačení hluku trénovaným AI, který minimalizuje okolní ruchy a zajišťuje křišťálově čistý hlas. Sledujete film během cestování? Technologie JBL Spatial Sound vás přenese z každodenního dojíždění přímo do děje toho, co právě sledujete.
Personalizovaný poslech bez limitů
Díky kompatibilitě s bezdrátovým vysílačem JBL SMART Tx* umožňují sluchátka JBL Live ještě jednodušší přístup k nastavení EQ a ovládání hudby, bezproblémové připojení k palubnímu zábavnímu systému v letadle a další možnosti personalizace prostřednictvím dotykového displeje.
Nová přizpůsobitelná tlačítka a dotykové ovládání spolu s technologií Personi-Fi 3.0 vytvářejí ještě osobnější zážitek z poslechu, přizpůsobený přesně vám.
JBL Live 780NC a JBL Live 680NC budou dostupná na stránce jbl.cz od května za ceny 4 590 Kč a 3 790 Kč. Oba modely budou uvedeny v barvách Blue, Black, White, Sand, Green, Purple a Orange.