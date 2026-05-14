Apple narazil: Soud odmítl jeho obranu, hrozí mu žaloba za miliardy a odškodné pro 40 milionů lidí

J. Jan Vajdák
Apple neuspěl se svou snahou zúžit rozsah obrovské žaloby, která jej viní z cílené monopolizace cloudových služeb. Spotřebitelská organizace Which? požaduje astronomické odškodné ve výši tři miliardy liber pro čtyřicet milionů uživatelů. Apple chtěl z celého případu vyloučit zákazníky, kteří využívají pouze základní pětigigabajtový bezplatný tarif, ale tribunál to poměrem hlasů dva ku jedné definitivně zamítl.

Organizace tvrdí, že Apple na iPhonu protěžuje výhradně vlastní iCloud a záměrně ztěžuje používání jakýchkoliv alternativních úložišť. Žaloba přichází s naprosto novou právní teorií takzvaného ušlého spotřebitelského přebytku. Zástupci spotřebitelů argumentují, že i neplatící zákazníci utrpěli škodu. Kvůli zneužití trhu Applem totiž prý neměli příležitost koupit si požadovanou službu za spravedlivou a férovou cenu.

Pokud by hypotetická férová cena vyššího tarifu činila jen 1,99 libry, ale Apple účtoval 2,99 libry, zákazník, kterého drahá částka odradila, teoreticky utrpěl ztrátu. Jeden ze soudců varoval, že tento neobvyklý precedens může brzy vyvolat obří lavinu dalších žalob. Do hromadného sporu jsou zcela automaticky zahrnuti všichni britští spotřebitelé využívající jablečný iCloud už od listopadu 2018.

Odhadovaná průměrná kompenzace momentálně činí sedmdesát liber na jednu osobu. Spotřebitelská skupina nyní požaduje rychlé mimosoudní vyrovnání, plné vrácení peněz a bezprostřední otevření jablečného systému. Považuji za zajímavé sledovat, jak se britské soudy začínají detailně zabývat i hypotetickými ztrátami běžných zákazníků, což může mít pro technologické giganty velmi citelné následky. O výsledku vás budeme informovat.

