Apple má problém! Pokud prohraje tento soud, bude možná platit odškodné po celé EU

Apple nemá na území Evropské unie na růžích ustláno, ba právě naopak. Nejnovější verdikt Soudního dvora EU totiž potvrdil, že Nizozemsko má právo vést proti Applu hromadnou žalobu kvůli poplatkům v App Storu. A to i přesto, že Apple tvrdil, že vše řídí z Irska a místní soudy na něj jednoduše „nedosáhnou“. Tenhle argument ale u soudu naprosto pohořel.
Rozsudek otevírá cestu k tomu, aby Apple mohl čelit žalobě, která se odhaduje až na 637 milionů eur. Dotknout by se mělo zhruba 14 milionů nizozemských uživatelů iPhonů a iPadů, kteří podle žaloby dopláceli na údajně přemrštěné provize Applu. Ty prý měly zvedat ceny aplikací i nákupů uvnitř nich, a to jen proto, že Apple drží App Store pevně pod svojí kontrolou.
Celý spor se táhne už od roku 2022. Dvě nizozemské spotřebitelské organizace tehdy Applu vyčetly, že si díky své dominantní pozici mohl diktovat nepřiměřené podmínky. Apple tehdy kontroval klasickým argumentem, že nizozemský soud nemá pravomoc cokoliv řešit, protože evropský App Store provozuje pobočka v Irsku. Pokud by věc řešily jednotlivé země, vznikl by podle Applu chaos a roztříštěnost, což je mimochodem věta, kterou slyšíme od firmy pokaždé, když ji EU začne šťouchat do pravidel.
Jenže soudní dvůr EU se na to dívá jinak. Podle soudu je totiž App Store navržený pro nizozemský trh, jelikož má lokalizovaný obsah, nabízí nizozemské aplikace a funguje pro Apple ID registrované v Nizozemsku. A to stačí k tomu, aby spor mohl řešit právě nizozemský soud. Firma samozřejmě reagovala tak, že nesouhlasí a bude se dál bránit. Nejzajímavější na celém případu je, že verdikt soudního dvora EU může nastavit precedent pro další země EU. Pokud se tedy nizozemská žaloba rozjede naplno a bude úspěšná, je dost možné, že Apple čeká podobné vyšetřování ještě i jinde v Evropě.