EU si chce znovu došlápnout na Apple! Co jí vadí tentokrát?

Apple nemá u regulátorů Evropské unie zrovna na růžích ustláno a jak se zdá, ani nadcházející měsíce pro něj nebudou v tomto směru snadné. Podle zákona o digitálních trzích (DMA) totiž musí firmy hlásit všechny své služby, které překročí hranici 45 milionů aktivních uživatelů v Evropě, což se nově vztahuje i na Apple Maps a Apple Ads. Tím ale celý příběh teprve začíná.
Komise má nyní 45 dní na to, aby rozhodla, zda i tyto dvě služby spadají do kategorie tzv. gatekeeperů – tedy zda jsou natolik velké nebo vlivné, že je potřeba je podřídit přísnějším pravidlům. iOS, iPadOS a App Store už v této skupině jsou, což vedlo mimo jiné k tomu, že Apple musel v EU otevřít dveře alternativním platebním metodám i obchodům s aplikacemi. Je proto možné, že i Apple Maps či Apple Ads čekají změny.
Tentokrát však Apple nechce dát svou kůži zadarmo. Podle agentury Reuters totiž firma proti zařazení Map a Ads mezi gatekeepery aktivně bojuje. Argumentuje tím, že ani jedna služba nemá v Evropě dominantní postavení. Apple Maps podle společnosti vykazují „velmi omezené používání“ ve srovnání s Google Maps či Waze. A Apple Ads má podle Applu „minimální podíl“ vedle gigantů, jako je Google, Meta nebo TikTok.
Pokud komise uzná, že Apple Maps či Apple Ads splňují podmínky DMA, Apple bude mít šest měsíců na to, aby je upravil tak, aby odpovídaly přísnějším pravidlům hospodářské soutěže. Co konkrétně by to pro uživatele znamenalo, zatím nikdo netuší. U Map se ale mluví například o tom, že by možná musely být otevřenější pro konkurenci, u Ads by to mohlo dopadnout podobně jako v App Store – tedy více transparentnosti, méně uzavřeného prostředí.
Pokud vše poběží podle lhůt, verdikt bychom měli slyšet někdy na začátku roku 2026. Už teď je ale jasné, že Apple se bude bránit ze všech sil, protože další vlna regulací může výrazně zasáhnout nejen jeho byznys, ale i filozofii, na které staví své služby.