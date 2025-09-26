EU smetla ze stolu požadavek Applu na zrušení DMA. Jde vám jen o vlastní zisk, vzkázala mu

Evropská komise reagovala na ostré vyjádření Applu, který včera vyzval k odstranění Digital Markets Act (DMA). Podle Komise Apple od začátku pouze brání změnám, které mají otevřít jeho uzavřený ekosystém.
Apple vs. EU
DMA bylo vytvořeno s cílem donutit takzvané „gatekeepery“ k větší otevřenosti a posílení férové konkurence. V případě Applu již vedlo k povinnosti umožnit alternativní obchody s aplikacemi, použití jiných prohlížečových enginů nebo k rozšíření přístupu k NFC funkcím. Do budoucna se chystají i pravidla, která mají dát třetím stranám stejnou úroveň integrace jako u Apple Watch nebo AirPods. Apple dlouhodobě namítá, že tyto požadavky ohrožují soukromí uživatelů a technicky nejsou proveditelné. Včera šel ale ještě dál a navrhl úplné zrušení DMA, přičemž poukazoval na příklady, jako je funkce Live Translation v AirPodech, kterou prý nelze bezpečně otevřít pro jiné výrobce.
Evropská komise však jeho stanovisko odmítla. Mluvčí Thomas Regnier prohlásil, že firma od začátku „napadala každý detail“ zákona, což odporuje jejímu veřejnému tvrzení o spolupráci. Dodal, že po měsících diskusí Apple pouze přišel s požadavkem „zrušit vše“. Podle Regniera jde Applu jen o obranu vlastních zisků, což je v přímém rozporu se smyslem DMA. V rozhovoru pro France24 pak Komise zdůraznila, že má „absolutně nulový záměr“ zákon rušit. Spor mezi Applem a EU tak eskaluje a ukazuje, že firma vidí jen málo možností, jak se novým pravidlům skutečně vyhnout.
V tomto případě EU absolutně selhává!
To nikomu z vedení EU nevadí, že mu Apple v Evropě neposkytuje to, co uživatelům v Americe a dalších zemích?