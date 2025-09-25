Apple varuje EU: Kvůli regulacím se nemusí zpozdit nové funkce, ale i hardware

Evropská unie aktuálně sbírá co nejvíce informací k dopadům svého nařízení Digital Markets Act (DMA), které má omezit dominanci velkých technologických firem. Právě toto nařízení už donutilo Apple otevřít iPhone alternativním obchodům s aplikacemi a nyní přináší další komplikace. Apple v reakci přiznává, že kvůli legislativě musel pozdržet spuštění některých klíčových funkcí a v budoucnu může být problém ještě větší.
Jako příklad firma uvádí funkci iPhone Mirroring, která umožňuje zrcadlení obrazovky iPhonu na Macu, nebo Live Translation pro AirPods, jež díky Apple Intelligence překonává jazykové bariéry přímo na zařízení. Apple tvrdí, že zatím nenašel bezpečný způsob, jak tyto technologie otevřít i pro produkty třetích stran, aniž by došlo k ohrožení soukromí uživatelů. Proto je v Evropě zatím nespustil. Podobný osud potkal i funkce jako Preferred Routes a Visited Places v Mapách.
Apple říká, že nechce princip DMA ignorovat, ale že implementace do praxe je nesmírně složitá a vyžaduje dlouhé roky práce. Jediným způsobem, jak se vyhnout vysokým pokutám, je proto odkládat vydání některých novinek na evropském trhu, dokud se nepodaří najít technické řešení. Firma přiznává, že podobná zpoždění lze čekat i u dalších funkcí v budoucnu. Pokud jde o hardware, Apple zatím žádné zařízení kvůli DMA v EU nezadržel, ale zároveň připouští, že do budoucna to nelze zcela vyloučit. Ačkoliv jde podle něj zatím o „malou možnost“, sílící tlak regulátorů prý nelze podceňovat.
Apple v závěru své reakce kritizuje DMA jako kontraproduktivní. Podle něj uživatelé v Evropě ve skutečnosti získávají méně možností než zbytek světa, protože k novým funkcím mají opožděný přístup. Nařízení podle Applu také smazává rozdíly mezi platformami, čímž se iOS stále více podobá Androidu a uživatelé přicházejí o možnost volby. Firma si stěžuje i na to, že pravidla se vztahují pouze na ni, zatímco konkurenti jako Samsung nebo čínští výrobci mohou fungovat beze změny. Apple proto volá po revizi, nebo dokonce zrušení celého DMA.