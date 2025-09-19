Apple je opět pod drobnohledem EU!

Apple je opět pod drobnohledem Evropské komise. Poté, co v minulosti představil rozsáhlé změny pravidel pro App Store v Evropě právě kvůli nátlaku ze strany EU, začala nyní Evropská komise zjišťovat u vývojáře a firem, zda nová pravidla skutečně odpovídají požadavkům Zákona o digitálních trzích (DMA). Dotazníky, které byly rozeslány v uplynulých týdnech, musí být vyplněny a odevzdány nejpozději do pondělí.
Apple už v červnu oznámil úpravy, které mají přesvědčit regulátory Evropské komise a předejít hrozbě vysokých pokut. Změny se týkají nejen pravidel pro aplikace jako takové, ale i obchodních podmínek. Nově je zaváděn například víceúrovňový poplatek Store Services Fee, poplatek za první akvizici uživatele (Initial Acquisition Fee) a tak dále. Podle zdrojů portálu Politico komise podle dotazníků vyhodnotí, zda tyto změny odpovídají nejen liteře zákona, ale i jeho duchu. Pokud pravidla Applu nebudou považována za plně vyhovující, hrozí firmě denní pokuta až ve výši 5 % z celosvětového denního obratu. To by pro kalifornského giganta znamenalo astronomické částky.
Není to přitom poprvé, co se Apple s regulátory dostává do křížku. Už v dubnu mu Evropská komise udělila pokutu 500 milionů eur za první prohřešek proti DMA. Apple se proti rozhodnutí v červenci odvolal a případ nyní čeká na projednání u Tribunálu EU.