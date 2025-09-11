Živý překlad v AirPods si v EU neužijeme! Apple funkci blokuje

Vzpomínáte si na letošní WWDC, které přineslo mimo jiné oznámení funkce Živý překlad pro novější modely AirPods? Pokud ne, Apple vám ji na začátku tohoto týdne dokonale připomněl na své Keynote, kde jí do jisté míry prezentoval jakožto novinku pro AirPods Pro 3, byť bude fungovat i na starších modelech. S blížícím se startem prodejů novinek a zároveň vydáním iOS 26 a nového firmware pro AirPods však přichází pro uživatele v EU solidní vystřízlivění. Funkci, která dokáže v reálném čase překládat rozhovory přímo do uší, si totiž jablíčkáři s účtem vedeným v EU a fyzickou přítomností na území EU vyzkoušet nemohou. Apple totiž její dostupnost v Evropě omezil kvůli regulacím, které v tuto chvíli brání jejímu spuštění.
Na stránce s dostupností funkcí Apple píše konkrétně to, že Apple Intelligence: Live Translation s AirPods nebude k dispozici, pokud je uživatel fyzicky v EU a jeho Apple ID je vedeno v regionu EU. Přesný důvod firma nespecifikovala, ale nejpravděpodobnějším vysvětlením je přísná evropská legislativa, především pak nový AI Act a samozřejmě i dobře známé GDPR. Regulátoři si chtějí nejspíš detailně posvítit na to, jak služba funguje, jak pracuje s hlasovými daty a jak je zajištěna ochrana soukromí a práv uživatelů.
Funkce jako taková přitom vypadá mimořádně zajímavě. Apple ji zpřístupní nejen na nejnovějších AirPods Pro 3, ale i na starších modelech ( konkrétně AirPods 4 s aktivním potlačením hluku a AirPods Pro 2) s tím, že bude fungovat bez ohledu na přítomnost iPhone. Při běžném použití dokáže překládat rozhovor mezi uživatelem s AirPods a druhou osobou, přičemž překlady se zároveň zobrazují na iPhonu ve formě titulků. Pokud ale obě strany používají kompatibilní AirPods, zážitek posouvá ještě dál, jelikož ANC automaticky sníží hlasitost druhého mluvčího, aby vynikl překlad, a konverzace tak působí přirozeně. Háček je sice v tom, že čeština mezi podporovanými jazyky chybí, nicméně i překlad do angličtiny z různých jazyků rozhodně přijde vhod. Tedy, přišel by, kdyby zde fungoval.
Zpočátku bude Live Translation podporovat angličtinu (britskou i americkou), francouzštinu, němčinu, portugalštinu (brazilskou) a španělštinu. Do konce roku by měly přibýt italština, japonština, korejština a čínština (zjednodušená). Kdy se ale překlad oficiálně dostane i k evropským uživatelům, zůstává zatím nejasné. Bohužel se tak jedná o další z mnoha AI funkcí, která zde není k dispozici, byť by byla určitě vítaná.
Hmm, jak překvapivé :( Přitom CZ už je zcela běžně podporovaný jazyk v produktech právě díky AI.