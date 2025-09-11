Nové AirPods Pro 3 nabízí lepší a zároveň horší výdrž baterie

Nové AirPods Pro 3 přinášejí jednu zajímavou paradoxní změnu. Sluchátka samotná vydrží na jedno nabití až o dvě hodiny déle než u AirPods Pro 2, takže pokud posloucháte hudbu nebo podcasty kontinuálně, získáte oproti předchozí generaci výrazný bonus. Na druhou stranu, celková výdrž včetně nabíjecího pouzdra je nižší. Apple totiž uvádí 24 hodin, zatímco AirPods Pro 2 dokázaly dohromady nabídnout až 30 hodin poslechu. To znamená, že pokud budete mimo dosah nabíječky, nové pouzdro se vyčerpá rychleji a budete jej muset dobíjet častěji.
Příčinou je pravděpodobně menší kapacita baterie v pouzdru. Zatímco fyzicky je nové pouzdro o pár milimetrů větší, jeho hmotnost klesla z 50,8 gramů na 44 gramů, což naznačuje, že uvnitř je méně místa pro akumulátor. Další možnou příčinou může být přítomnost čipu U2 místo U1 pro funkci Find My, který může být náročnější na energii nebo zabírat více místa, a Apple tak musel kapacitu baterie snížit. V praxi to znamená, že nové pouzdro zvládne jen asi dvě plná dobití sluchátek, kdežto u Pro 2 šlo o čtyři kompletní nabití. Celková doba poslechu se tak snížila z 30 na 24 hodin.
Pokud se ale zaměříme čistě na samotná sluchátka, novinka jasně vítězí. Například při zapnutém ANC a nonstop poslechu zvládnou sluchátka hrát o dvě hodiny déle než Pro 2. Uživatelé navíc mohou využít nový snímač srdečního tepu, díky kterému získají data o své srdeční frekvenci. stále asi půl hodiny navíc oproti Pro 2, a při aktivaci Hearing Aid Transparency režimu můžete s. I přesto se ale na poli baterie jedná o situaci, kdy Apple vylepšil samotná sluchátka, ale na úkor kapacity pouzdra, což může uživatelům při pořizování zamotat hlavu.