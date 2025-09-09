iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max prodávané v USA mají o 2 hodiny delší výdrž baterie než ty v EU!

Apple v USA prodává iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max bez slotu na fyzickou SIM kartu. Jak se sám pochlubil, to mu umožnilo zvětšit baterii i tam, kde zabíral místo slot na SIM kartu. To zní skvěle, ovšem v Evropě nejsou tyto telefony oficiálně nabízeny a sám Apple je na svých oficiálních stránkách nenabízí a taktéž na tom budou oficiální prodejci. V Evropě jsou k dispozici pouze iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro se slotem pro fyzickou SIM kartu, které mají o 2 hodiny menší výdrž baterie než ty, které Apple prodává v USA! iPhone 17 Pro nabízený v USA, tedy ten bez fyzické SIM karty vydrží podle informací na Apple.com 33 hodin přehrávání videa, což je metrika, kterou Apple používá pro určení výdrže baterie. iPhone 17 Pro nabízení v Evropě, tedy ten se slotem na SIM kartu vydrží 31 hodin přehrávání videa.
V případě iPhone 17 Pro nabízeného v USA bez slotu na SIM kartu je to pak 39 hodin přehrávání videa, zatím co iPhone 17 Pro nabízený v EU vydrží pouze 37 hodin přehrávání videa. Pokud vám tedy doposud vadil rozdíl mezi EU a USA, který Apple dělá v podobě funkcí jako je zrcadlení iPhone, Apple Intelligence nebo dalších vychytávek, tak tentokrát je to vůbec poprvé v historii, kdy Apple udělal opravdu hardwarový rozdíl mezi EU a USA. Vtipné je navíc to, že v ČR a i ve zbytku EU nabízí Apple iPhone Air, který je k dispozici pouze bez slotu na fyzickou SIM kartu.
