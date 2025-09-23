Nad Apple Pay se v EU stahují mračna!

Evropská unie v posledních letech buduje nový rámec pro sdílení finančních dat, který má otevřít cestu k moderním digitálním produktům a službám. Projekt nese název FiDA (Financial Data Access) a jeho cílem je dát uživatelům větší kontrolu nad jejich finančními údaji a zároveň umožnit, aby na nich mohly vznikat nové aplikace a služby. Zatímco myšlenka působí na první pohled progresivně, začíná se rýsovat zásadní omezení a to sice to, že přístup by nemusel být umožněn Applu, Googlu, Amazonu ani Metě.
Podle zpráv portálu Financial Times poslalo konkrétně Německo ostatním členským státům dokument, ve kterém navrhuje, aby americké technologické giganty byly z FiDA vyloučeny. Argumentuje přitom potřebou chránit digitální suverenitu evropských spotřebitelů, zajistit férové prostředí a především podpořit vznik skutečně evropského ekosystému digitálních financí.
V praxi by takové rozhodnutí znamenalo, že služby jako Apple Pay nebo Google Pay by v rámci FiDA nemohly využívat výhod jednotného přístupu k finančním datům. Evropské aplikace a fintechové startupy by naopak získaly exkluzivní příležitost, jak budovat nové produkty přímo na evropském trhu právě na základě dat z FiDA od sofistikovanějších platebních aplikací, přes personalizované spořicí a investiční nástroje, až po zcela nové formy digitálních peněženek. Pro uživatele by to mohlo přinést větší rozmanitost domácích služeb, na druhou stranu by ale přišli o možnost využívat pohodlí a provázanost těch, na které jsou dnes zvyklí.
Proti tomuto kroku se pochopitelně ihned zvedla vlna nevole ze strany technologických firem. Ty tvrdí, že skutečnými „brzdami“ inovací jsou tradiční banky a že další omezení by jen prohloubilo už tak napjaté vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Do celé záležitosti se přidal i americký prezident Donald Trump, který v posledních týdnech znovu ostře kritizuje evropskou regulaci digitálních služeb. Na své síti Truth Social dokonce pohrozil zavedením cel na země, které podle něj diskriminují americké společnosti.
Situace se tak může v následujících týdnech ještě vyhrotit. Finální jednání o FiDA totiž vstupují do závěrečné fáze a podle diplomatů, na které se zdroje Financial Times odkazují, mají americké technologické firmy před sebou „téměř jistou porážku“. Pokud by k vyloučení skutečně došlo, šlo by o jeden z nejsilnějších signálů, že Evropa chce v digitálním světě hrát podle vlastních pravidel i za cenu střetu s těmi největšími hráči z USA.
EK v EÚ ma kamikadzoidné tendencie.