Unikl údajný vzhled iPhone 20! Tato pecka má dorazit už příští rok

Pokud vám přišly v posledních letech telefony iPhone nudné, příští rok vás dost možná znovu nadchne. Apple se totiž podle všeho chystá oslavit výročí prvního iPhone ve velkém stylu a to konkrétně modelem, který má de facto redefinovat to, na co jsme nyní u iPhonů jako takových zvyklí. Stát by se tedy mělo do jisté míry totéž, co udělal Apple v roce 2017 u iPhone X, byť tentokrát nepůjde zřejmě tak úplně o revoluci, jako spíš o vyladění řady drobností k naprosté dokonalosti. Vyplývá to ve výsledku i z nejnovějších zjištění leakera Jona Prossera, který dokonce sdílel už i první koncept toho, jak by měla novinka vypadat. Mrknout na ní můžete buď v galerii níže, nebo ve videu hlouběji ve článku.
Zdroje leakera potvrzují dřívější spekulace okolo zásadního zúžení rámečků kolem displeje, které by měly díky kombinaci se zaobleným rámem vytvářel iluzi de facto bezrámečkového zařízení, kdy přední stranu tvoří jen a pouze displej. Toho chce Apple docílit mimo jiné úplným skrytím Face ID a dalších senzorů z nynějšího Dynamic Islandu pod displej, díky čemuž by tak displejovou plochu nenarušovalo absolutně nic. Ve výsledku by se tedy jednalo o opravdu líbivé řešení, které by dokázalo rozhodně zaujmout.
Na druhou stranu jsou tu však hned dvě „ale“. Tím prvním je fakt, že pokud Apple skutečně vsadí na zaoblený rám, ve výsledku se z jeho strany bude jednat vlastně jen o návrat k dřívějšímu řešení, na které jsme byli roky zvyklí. Zaoblený rám těla totiž využíval Apple až do iPhone 11 (Pro). Možná ještě kontroverzněji pak vypadá zadní fotoaparátové řešení, jelikož by dle něj měl telefon vsadit jen na dva foťáky namísto současných tří – tedy v případě, že by se jednalo o nástupce Pro řady. To by mohl být ve výsledku docela omezující faktor a tedy věc, která by se mohla negativně odrazit na prodejnosti. Apple tedy musí z pomyslného rukávu vytáhnout ještě řadu jiných trumfů, které dokáží v příštím roce lidi přimět k tomu, aby dali této novince šanci.