iPhone 18 Pro má překvapit cenou! Apple prý využije krizi RAM

Apple se podle nových informací chystá na poměrně zajímavý tah v době, kdy celý trh řeší nedostatek paměťových čipů. Zatímco konkurence zdražuje, iPhone 18 Pro má jít údajně opačným směrem, tedy svým způsobem. Zlevňování tedy nečekejte, zachování cen z loňska však ano.
S těmito informacemi, které jsme v předešlých týdnech slyšeli již několikrát od nejrůznějších zdrojů, přišel před pár hodinami i analytik Jeff Pu z GF Securities, který tvrdí, že Apple plánuje využít situaci na trhu a nastavit „agresivní cenovou strategii“. Jinými slovy, místo klasického zdražení by se mohlo stát, že iPhone 18 Pro zůstane cenově blízko současné generaci, nejpravděpodobněji pak zůstane na ceně z loňska. To jinými slovy znamená 1099 dolarů v případě Pro modelu a 1199 dolarů v případě Pro Max modelu. Ceny ve zbytku světa se pak budou odvíjet od kurzu tamní měny vůči dolaru.
Zachování loňských cen je zajímavé hlavně v kontextu toho, co se děje kolem pamětí RAM. Ty totiž zdražují napříč celým segmentem a výrobci Android telefonů už začínají tyto náklady promítat do koncových cen. Apple ale díky své velikosti a vyjednávací síle u dodavatelů zatím drží relativně stabilní pozici.
Imunní vůči zdražování však samozřejmě není ani on. Firma totiž už nedávno při oznamování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí přiznala, že náklady na paměti v posledním čtvrtletí výrazně rostou. Právě proto se očekává, že bude muset hledat úspory jinde – třeba u displejů nebo fotoaparátů.
Samotný iPhone 18 Pro by přitom měl přinést i několik zajímavých novinek. Spekuluje se o menším Dynamic Islandu, rychlejším čipu A20 Pro, variabilní cloně u fotoaparátu nebo upraveném tlačítku Camera Control. Do hry má vstoupit i satelitní 5G a netradiční barevná varianta „Dark Cherry“. A pokud se potvrdí i zachování ceny, mohou být letošní modely iPhone ve výsledku velmi zajímavé právě díky kombinaci fajn novinek a cenovky, za kterou budou dávat smysl mnoha uživatelům.
Já si počkám na výroční.