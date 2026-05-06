iPhone 18 Pro zopakuje kontroverzní krok z loňska! Uživatelé z toho nadšení nebudou

Pokud jste doufali, že se Apple poučí z loňské kontroverze ve formě relativně snadného poškrábání či promáčknutí rámu iPhone 17 Pro, máme pro vás špatnou zprávu. Podle leakera Fixed Focus Digital si totiž chystaný iPhone 18 Pro ponechá eloxovaný hliníkový rám, který debutoval právě loni u iPhone 17 Pro. Hlasité stížnosti uživatelů, kterých lze na internetu najít opravdu mnoho, tedy s Applem evidentně nehnuly.
U současné generace Pro modelů se začaly objevovat případy drobného odštípnutí, promáčknutí nebo škrábanců, hlavně v oblasti kolem fotoaparátu prakticky okamžitě po startu prodejů, což ostatně vyvolalo solidní vlnu kritiky právě na adresu Apple. Ten však tyto problémy označuje jako běžné opotřebení materiálu, takže reklamace v těchto případech absolutně nefungují.
Zajímavé přitom je, že návrat k hliníku přišel po dvou letech s titanem, který si Apple u Pro řady předtím docela hýčkal. Nový typ rámu sice možná dává smysl z hlediska designu, hmotnosti a zejména pak minimalizaci přehřívání, jenže realita ukazuje, že ne všechno je bez kompromisů.
Podle dostupných informací se nicméně chystají alespoň nové barevné varianty. Mluví se konkrétně o odstínech jako Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray nebo Silver, přičemž právě tmavě červená má být hlavním tahákem. Naopak černá barva má znovu chybět, což může být pro část uživatelů trochu překvapení.
Vše tak zatím působí, že Apple ví o slabších stránkách současného řešení, ale zároveň je ochotný je tolerovat výměnou za jiné benefity například ve formě podstatně vylepšeného foťáku, výkonu a tak podobně. Otázkou zůstává, jestli to bude stačit i uživatelům. Jasněji bude tradičně až na podzim, kdy by měla nová generace dorazit po boku dalších velkých novinek.
– Toto není pravda. Z hlediska designu možná, ale z hlediska hmotnosti to nedává smysl – 17 pro a pro Max jsou mezigeneračně těžší, než 16 pro a 16 pro max.