iPhone 17 je neprodávanější smartphone na světě

Apple má za sebou další kvartál, který dokonale potvrzuje, že jeho základní modely iPhone rozhodně neřekly poslední slovo, ba právě naopak. Podle aktuálních dat společnosti Counterpoint Research se totiž iPhone 17 stal v prvním čtvrtletí roku 2026 nejprodávanějším smartphonem na světě. Jedná se přitom o poměrně zajímavý obrat, protože ještě nedávno držel první místo především model Pro Max.
Tentokrát se ale situace otočila. iPhone 17 si ukrojil zhruba šest procent globálního trhu a předběhl jak iPhone 17 Pro Max, tak iPhone 17 Pro, které skončily hned za ním. Jinými slovy, Apple obsadil kompletní stupně vítězů a zbytek pole nechal s poměrně výrazným odstupem za sebou.
Zajímavé přitom je, že za úspěchem nestojí žádná jedna revoluční funkce, ale spíš kombinace menších vylepšení, která dávají dohromady překvapivě silný celek za velmi dobrou cenu. Vyšší základní úložiště, lepší fotoaparát nebo plynulejší displej přibližují základní model tomu, co dříve nabízely jen Pro verze, což podle analytiků dokonale zabírá na širší publikum.
Zbytek žebříčku pak tvoří hlavně dostupnější modely od Samsung, jako třeba Samsung Galaxy A07 4G nebo Samsung Galaxy A17 5G, které dlouhodobě těží z poměru ceny a výbavy. Do top desítky se dostal ještě iPhone 16 a několik dalších modelů z řady Galaxy A, zatímco Xiaomi uzavírá seznam se svým Redmi A5. Naopak iPhone Air, který byl po boku iPhone 17 a 17 Pro (Max) představen, byste v žebříčku hledali marně, což však ve výsledku vzhledem ke zprávám o jeho mizerných prodejích absolutně nepřekvapí.
Za zmínku stojí i to, že celá top desítka dohromady tvořila zhruba čtvrtinu všech prodaných telefonů na světě, což je na první kvartál vůbec nejvyšší koncentrace v historii. Apple tak znovu ukazuje, že i bez okázalých změn dokáže trefit přesně to, co většina lidí od telefonu čeká.