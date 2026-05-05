Digitální blackout v Rusku. Mobilní internet a SMS v Moskvě a Petrohradu přestaly fungovat

V Moskvě a Petrohradu totiž v úterý dopoledne přestaly fungovat mobilní datové služby a podle některých zpráv nešlo v části oblastí ani odesílat SMS. Vše navíc působí spíš jako řízené vypnutí než technická chyba.
Nezávislý ruský server Meduza informoval před pár hodinami o tom, že problémy se týkaly několika čtvrtí v obou městech. Situaci následně potvrdila i státní agentura RIA Novosti, která informovala, že v Moskvě nefungovalo ani samotné posílání textových zpráv, což je kombinace, která běžný výpadek úplně nevysvětluje.
Do celé situace navíc zapadá i kontext, který se objevoval už dříve. Podle informací BBC měl Kreml plánovat omezení mobilních služeb v období oslav Dne vítězství, které v Rusku tradičně probíhají 9. května na Rudém náměstí. Oficiálně jde o bezpečnostní opatření, neoficiálně ale o výrazné omezení komunikace v citlivém období.
Zatímco Moskva má být pod dohledem hlavně kvůli těmto oslavám, situace v Petrohradu má podle dostupných informací jiný původ. Tamní výpadky měly souviset s útokem na Leningradskou oblast, kde byla zasažena i jedna z velkých ropných rafinérií ve městě Kiriši. Ruské úřady mezitím vysvětlují celou situaci poměrně stručně. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil podobná opatření za „odůvodněná bezpečnostními důvody“. Co přesně to ale v praxi znamená, už detailněji nerozvádí.
Do toho všeho navíc vstupuje i fakt, že Rusko i Ukrajina oznámily příměří v období kolem květnových oslav, byť každá strana s jiným časovým rámcem. Výsledek je tak situace, kdy se na několika místech najednou vypíná klíčová komunikační infrastruktura a oficiální vysvětlení zůstávají spíš obecná než konkrétní. Ať už je za tím cokoliv, jedno je jisté. Mobilní síť se v některých částech Ruska v úterý chovala tak, jako by měla úplně jiná pravidla hry než obvykle.