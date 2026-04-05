Rusko chtělo zablokovat VPN. Místo toho si rozbilo vlastní banky a ochromilo miliony lidí

Snaha o kontrolu internetu se Rusku znovu vymstila a tentokrát v opravdu velkém stylu. Pokus Kremlu o omezení VPN služeb totiž podle dostupných informací spustil masivní kolaps bankovního systému, který zasáhl prakticky celou zemi a během několika hodin proměnil běžný den milionů lidí v chaos. V pátek se Rusové ocitli v situaci, kterou by ještě před pár lety považovali za nepředstavitelnou. Platební terminály přestaly fungovat, bankomaty nevydávaly hotovost a digitální infrastruktura, na kterou je moderní společnost závislá, se začala hroutit. Lidé nemohli zaplatit v obchodech, nefungovalo ani placení v metru a některé podniky musely přejít výhradně na hotovost nebo úplně zavřít.
Za vším přitom stojí relativně banální zásah, pokus o blokaci VPN služeb. Ty Rusové dlouhodobě využívají k obcházení státní cenzury a přístupu k blokovanému obsahu. Jakmile se však úřady pokusily tyto služby omezit, zasáhly tím podle dostupných informací i klíčové části infrastruktury, na které stojí bankovní a platební systémy. Na problém upozornil mimo jiné i zakladatel Telegramu Pavel Durov, podle kterého právě tyto zásahy vedly k masivnímu selhání bankovního systému. Jinými slovy snaha o větší kontrolu internetu vedla k tomu, že stát na několik hodin prakticky ztratil kontrolu nad vlastním digitálním ekosystémem. Dopady byly okamžité a velmi konkrétní. V moskevském metru musely být otevřeny turnikety, protože systém nedokázal zpracovávat platby. V obchodech lidé odcházeli bez nákupu nebo zoufale hledali hotovost. Situace v některých regionech připomínala spíše technologický blackout než cílené bezpečnostní opatření.
Celý incident přitom znovu ukazuje, jak křehká je moderní digitální infrastruktura. Ve chvíli, kdy stát začne agresivně zasahovat do fungování internetu, může velmi snadno narušit i systémy, které s tím na první pohled vůbec nesouvisí. Bankovnictví, doprava, služby, to vše dnes stojí na propojených technologiích, které se při neodborném zásahu mohou zhroutit jako domeček z karet. Z dlouhodobého pohledu jde navíc o další signál, že snahy o izolaci internetu na národní úrovni narážejí na své limity. Rusko se už delší dobu snaží budovat vlastní suverénní internet, který by byl nezávislý na zbytku světa. Realita ale ukazuje, že podobné experimenty mohou mít velmi nečekané a často i bolestivé vedlejší efekty.
Zajímavé je i to, že samotný Kreml situaci oficiálně nekomentoval. To jen podtrhuje fakt, že šlo o problém, který nebyl plně pod kontrolou a pravděpodobně překvapil i samotné autory zásahu. Celá událost tak není jen krátkodobým výpadkem, ale důležitou lekcí o tom, jak nebezpečné může být zasahovat do komplexních technologických systémů bez plného pochopení jejich fungování. A zároveň i připomínkou, že internet dnes není jen o komunikaci, ale o fungování celé společnosti.