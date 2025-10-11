Recenze iPhone 17: Apple stvořil klenot aneb iPhone s nejlepším poměrem cena – výkon v historii!

Je to skoro až k nevíře, ale od představení nové generace iPhonů uplynul ve čtvrtek 9. září přesně jeden měsíc, přičemž v pátek jsme pak „oslavili“ měsíc od startu předobjednávek a 3 týdny od startu prodejů novinek. Ty samozřejmě od prvního dne prodejů intenzivně testuji s tím, že po recenzi iPhone 17 Pro a iPhone Air přichází nyní řada i na recenzi iPhone 17. A nutno říci, že se i v tomto případě jedná o velmi zajímavý kousek! Zatímco v předešlých letech se totiž Applu do upgradů základních modelů příliš nechtělo, letos v tomto směru učinil opravdu zásadní krok vpřed a vytvořil iPhone s dost možná nejlepším poměrem cena – výkon, co tu kdy byl. Ale nepředbíhejme.
Designem nepřekvapí
Apple vsadil u iPhone 17 na prověřený design á la iPhone 15 a 16, což jinými slovy znamená celoskleněná záda se zadním duálním fotoaparátem s vertikálním uspořádáním foťáků, hliníkový rámeček či displej s velkými rámečky a Dynamic Islandem. Telefon je k dostání ve fialové, zelené, modré, bílé a černé variantě, přičemž já mám k dispozici pro účely testování modrou.
Jelikož se design oproti loňsku víceméně nezměnil, nemá smysl se u něj jakkoliv déle zdržovat. Poměrně zajímavé a řekl bych, že do jisté míry nové, je u něj vlastně jen to, že se u něj Apple rozhodl možná o trochu kontrastnější probarvení skleněného fotomodulu vůči skleněným zádům, díky čemuž je tak zadní foťák o něco výraznější. Možná to ale dělá jen to, že jsou letošní barvy decentnější a světlejší než tomu bylo loni, takže zadní fotomodul, který je navíc samozřejmě lesklý, vynikne o to víc. Tak či tak, jedná se o drobnost, která vlastně ani nestojí moc za řeč.
Fotogalerie
Co se pak týče rozměrů, ty působí do jisté míry vtipně. Telefon totiž měří 149,6 x 71,5 x 7,95 mm při 177 gramech, což je oproti 150 x 71,9 x 8,75 mm iPhonů 17 Pro při 204 gramech se stejnou úhlopříčkou solidní rozdíl. Asi vás tak nepřekvapí, že základní iPhone 17 působí v ruce opravdu dobře, protože je lehký a troufnu si říci, že je příjemně velký na to, abyste jej byli stále schopni komfortně ovládat jednou rukou.
Displejem se konečně vyrovnal Pro modelům
Zatímco z designu iPhonu 17 si na zadek tak úplně nesednete, troufnu si říci, že z displeje už ano. Apple se totiž jednak rozhodl nasadit 6,3“ panel a tím tak iPhony 17 a 17 Pro velikostně sjednotit, ale co je hlavní, základní iPhone 17 nyní sdílí stejný displej právě s modelem Pro! Co to pro vás znamená? Laicky řečeno to, že vás čeká náramná podívaná, protože i v základním modelu dostanete z hlediska displeje to nejlepší, co v současnosti Apple v mobilní sféře nabízí.
Pokud bych chtěl být techničtější, čeká vás Super Retina XDR panel s technologií ProMotion (tedy s obnovovací frekvencí 1-120 Hz), kontrastem 2 000 000 : 1, podporou Always-on či maximálním jasem 3000 nitů. Displej je zde zkrátka naprosto nekompromisní a já se nebojím říci, že právě tímto upgradem vytvořil Apple z tohoto modelu prodejní hit. Protože právě displej byl v předešlých generacích hlavním kamenem úrazu a zároveň negativem, za který byl kalifornský gigant tvrdě kritizován. A upřímně, nebylo se vlastně moc čemu divit. V dnešní době je totiž 60Hz obnovovací frekvence displeje na mobilech za zenitem, tím spíš na těch v cenové relaci iPhonů.
Je mi jasné, že se v komentářích pod touto recenzí objeví opět řada příspěvků o tom, jak 120Hz není potřeba, protože to při scrollování není vidět a tak podobně. Na to vám řeknu jen to, že pokud rozdíl mezi fixními 60Hz a variabilními 120Hz nevidíte, pak jste do jisté míry šťastlivci, protože mě osobně třeba 60Hz na mobilu už dost vadí. Ano, dřív mi to také nevadilo, ale jakmile jsem své oči naučil na ProMotion displej, který poprvé dorazil u iPhonů 13 Pro (Max), telefony se 60Hz displeji rázem působí zasekaně a jejich používání pro mě není úplně komfortní.
Vyšší obnovovací frekvence totiž zajišťuje častější obnovování zobrazovaného obsahu na displeji, kdy laicky řečeno 60Hz displej zobrazí snímek na displeji 60x za vteřinu, zatímco 120Hz displej 120x za vteřinu. Je tedy jasné, že pokud se na displeji něco pohybuje, je-li to vykresleno 120x, je pohyb plynulejší, protože jednotlivé snímky vykreslují pohyb pozvolněji. I pouhé scrollování například na sociálních sítích či v Safari je tak rázem plynulejší, což je rozhodně super. A díky tomu že je obnovovací frekvence variabilní a automaticky se upravuje, v případě zobrazování statického obsahu naopak klesne pod 60Hz a tím de facto šetří energii. Zkrátka a dobře, ProMotion pro vás má samá pozitiva a já jsem opravdu moc rád, že jej na základním iPhonu vidím, protože to potřeboval jako sůl!
Pomyslnou třešinkou na dortu, která však chutná opravdu sladce a velmi potěší, je pak podpora Always-on nebo chcete-li stále zapnutého displeje. Díky tomu tak máte i při zamčené obrazovce neustále zobrazený čas, potažmo notifikace spolu s widgety, které si nastavíte. Člověk tak už nemusí kvůli každé kontrole času, notifikací či čehokoliv dalšího rozsvěcet displej, což je velmi komfortní.
Navíc díky podpoře živých aktivit spousta aplikací dokáže zobrazovat na uzamčené obrazovce nejrůznější informace, díky kterým tak ve výsledku nemusíte danou aplikaci vůbec spouštět. Podporu přitom nabízí jak různé rozvozové služby jídla, tak třeba i některé aplikace pro sledování sportu. Vy tak i na uzamčené obrazovce uvidíte třeba to, jak daleko je váš Bolt či jak zrovna hraje váš oblíbený tým. Ano, ve světě Applu se nejedná o nic nového – vždyť Always-on nabízí iPhony taktéž od modelu 13 Pro. Doteď to byla ale výsada modelů začínajících na 29 990 Kč a je super, že nyní se tato skutečnost konečně mění.
Fotoaparát dospěl
Do letošního roku platilo, že mezi základními modely a řadou Pro byly velké rozdíly nejen ohledně displeje, ale taktéž ohledně zadní fotosoustavy. I ta však u letošního iPhonu 17 doznala důležitých změn, které se promítly na její celkové kvalitě. Stále se sice skládá jen ze dvou fotoaparátu ve složení Fusion širokoúhlý a Fusion ultraširokoúhlý, avšak vůbec poprvé v historii základní řady nabízí oba tyto foťáky rozlišení 48MPx. Díky tomu tak dokážete jak na širokoúhlý, tak i na ultraširokoúhlý fotoaparát zachytit mimořádně detailní fotky, což je rozhodně velmi pozitivní zpráva.
Širokoúhlý fotoaparát se tváří papírově stejně jako u předešlé generace, což jinými slovy znamená kromě rozlišení 48MPx i světelnost f/1,6 či podporu 2x hybridního zoomu. Co se pak týče ultraširokoúhlého objektivu, ten si papírově vlastně jen v rozlišení, které vyskočilo z 12 na 48MPx. Světelnost však zůstala na stejné úrovni f/2,2, jako tomu bylo i loni, což ve výsledku znamená, že jste u tohoto foťáku stále docela dost limitováni okolním světlem. Jinými slovy, vyšší rozlišení je sice super, budete-li však fotit v přítmí nebo obecně za zhoršených světelných podmínek, počítejte s tím, že kromě většího množství detailů, jenž bude zapříčiněno vyšším rozlišením foťáku, budou fotky obsahovat i relativně dost šumu. Ten je však věčný nepřítel nejen Applu, ale i dalších výrobců a i proto je tak třeba k tomuto negativu přistupovat svým způsobem s pochopením.
Kdybych pak měl fotky z iPhone 17 zhodnotit, zhodnotil bych je jakožto velmi dobré. Zejména za pěkného počasí dokážete s foťákem vykouzlit opravdu povedené snímky plné detailů, barev a přitom bez jakéhokoliv zásadnějšího splývání jednotlivých „vrstev“ snímku, což je rozhodně fajn. Co ale musím vyzdvihnout nejvíce, je to, že jsou dle mého dost blízké realitě. V předešlých letech jsem měl zejména u základních modelů problém ohledně toho, že mi přišlo, že fotí až moc dobře ve smyslu přikrášlováni reality. Jinými slovy, fotka vypadala lépe než to, jak vypadal focený předmět. Na jednu stranu to sice mohlo být fajn, protože fotka jako takový vyšla fantasticky. Na druhou stranu ale člověk fotí proto, aby si zachoval daný moment ideálně takový, jaký tehdy byl, což se zde úplně nekonalo. U iPhone 17 mám ale pocit, že se Applu podařilo konečně tak trochu vyladit míru umělého dokrášelní fotky pomocí AI a je to rozhodně ku prospěchu věci.
Fotogalerie #2
Možná ještě zajímavější než zadní fotoaparát je však letos ten přední. Zde Apple totiž netroškařil a nasadil stejnou kameru, kterou naleznete u iPhonu 17 Pro i Air – tedy 18MPx Center Stage foťák s podporou centrování záběru či vynikající stabilizací. Mimochodem, předešlá generace základního iPhonu nabízela jen 12MPx fotky z předního foťáku, takže posun je zde znatelný. A to nejen v rozlišení. Fotky focené na přední foťák totiž vypadají ve srovnání se staršími modely opravdu fantasticky. Zatímco dříve byly docela ploché, nevýrazné a zkrátka taková „nouzovka“, nyní se mi skoro až chce říci, že snesou kvalitativně srovnání se zadním foťákem. Jsou totiž daleko realističtější, celkově plastičtější a zkrátka takové, že u nich na první pohled skoro ani nepoznáte, že jsou foceny na přední foťák. AI navíc dokáže rozpoznat to, zda je vás v hledáčku více a tím například rozšířit záběr a tak podobně. Přední kamera je prostě letos něco, co stojí za vyzkoušení!
Fotogalerie #3
A nejen kvůli focení. Pokud rádi natáčíte, jistě vás potěší, že Apple přidal poprvé v historii do nativního Fotoaparátu podporu duálního záznamu videa z přední i zadní kamery současně. Ano, nejedná se o revoluční funkci, jelikož to samé nabízely již roky aplikace třetích stran. Mít ale tuto možnost nativně na dosah ruky je prostě fajn a věřím, že vás bude bavit. Na malou videoochutnávku se můžete podívat níže.
Výkonu má na rozdávání, úložiště jakbysmet
Hodnotit výkon iPhonu 17 je tak trochu kumšt. Nikoliv však proto, že by tento telefon nebyl výkonný, ale spíš právě proto, že je výkonný opravdu velmi, což člověk z uživatelského hlediska prakticky neocení. Protože ruku na srdce, z hlediska svižnosti v systému či při spouštění aplikací se za poslední roky iPhony prakticky neposunuly, jelikož vše šlape samo o sobě velmi rychle a spolehlivě. Asi vás tak nepřekvapí, že když jsem vedle iPhonu 17 používal iPhone 17 Pro, který je papírově graficky výkonnější a má o 4 GB více RAM paměti (iPhone 17 má totiž stále „jen“ 8 GB RAM), rozdílů v rychlosti jsem si takřka nevšiml.
Tedy, iPhone 17 například mírně pomaleji spustil například AAA hry typu Assassin’s Creed nebo třeba Hitman: Absolution, ale bavíme se skutečně o nepatrném rozdílu v řádu jednotek vteřin. Na nedostatečný výkon, který by vás jakkoliv omezoval, si tu tedy rozhodně stěžovat nebudete. Ostatně, ještě aby ano. Vždyť čip A19 nabízí stejně jako A19 Pro 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, přičemž hlavní rozdíl tkví v tom, že má „jen“ 5jádrové GPU, zatímco A19 Pro z iPhonu 17 Pro má 6jádrové GPU. Pro lepší představu o výkonu nicméně naleznete níže ve screenshotech z benchmarkové aplikace Geekbench.
Fotogalerie #4
Je tu však ještě jedna věc, za kterou si Apple u iPhonu 17 zaslouží zásadní pochvalu. Na mysli mám konkrétně navýšení základního úložiště z dřívějších 128GB na 256GB a to při zachování ceny 22 990 Kč za základní model. Za stejné peníze jako loni tedy dostanete letos podstatně lepší telefon, který má navíc úložiště, jenž bylo loni za tučný příplatek. I díky tomu tak dává základní model „v základu“ opravdu smysl, protože 256GB úložiště v kombinaci s iCloudem v klidu vystačí i středně náročným uživatelům.
Výdrž se posunula na nový level, nabíjení ale mohlo být lepší
Apple zapracoval u novinky i na výdrži baterie, která se zlepšila opravdu skokově. Zatímco u iPhonu 16 uváděl při přehrávání videa výdrž až 22 hodin, u iPhone 17 uvádí 30 hodin. A nutno dodat, že se výdrž nezlepšila jen na papíře, ale i v reálu. S telefonem jsem prožil poslední týden a ačkoliv jsem telefon využíval opravdu aktivně (tedy zhruba 3-4 hodiny hovory denně, spousty notifikací, komunikace přes mail i komunikátory, Spotify, CarPlay, Safari a tak podobně), večer mi vždy zbývalo ještě klidně i 30 % baterie. Až jsem si leckdy skoro říkal, zda je vůbec možné tento telefon za jeden den vybít. Oproti iPhonu Air, který jsem testoval o týden dříve, tedy velmi příjemná změna. A oproti loňské generaci základních iPhonů pak skok, který může dost uživatelů přimět k upgradu.
Docela mě překvapilo i to, jakým způsobem se telefon nabijí. Přestože se mezigeneračně baterie takřka nezvětšila, nabijete telefon rychleji a to konkrétně z 0 na 50 % zhruba za 20 minut, zatímco loni to bylo za 30 minut. Člověk by si tak řekl, že se musí nabíjet vyšším výkonem, ale není tomu tak. Respektive, když jsem telefon nabíjel a měřil si výkon, kterým je nabíjen, dostal jsem se maximálně na nějakých 19W, což je relativně nízká hodnota. Vždyť u iPhone 17 Pro jsem naměřil i více než 33W. Ve výsledku je ale úplně jedno, jaký výkon telefon využije, když se nabije při použití vhodného adaptéru rychle, což zde rozhodně platí.
Resumé – Jděte do něj!
Upřímně řečeno, iPhone 17 je za mě tím největším a nejpříjemnějším překvapením, které si Apple pro letošní rok představil. Jasně, z hlediska technických specifikací se musí sklonit před iPhonem 17 Pro a designově se na iPhone Air nechytá. Díky zásadnímu vylepšení displeje, komplexnějšími foťáku a opravdu velkorysé výdrži baterie se ale jedná o telefon, u kterého jsem přesvědčen o tom, že má potenciál se svou přívětivou cenovkou přesvědčit o koupi i dosavadní majitele Pro modelů. Protože vlastně to jediné zásadní, co mu chybí (a bez čeho se dá žít), je teleobjektiv. Mně osobně by sice právě teleobjektiv docela chyběl, nicméně kdo na něj často nefotí, pak by pro něj ve výsledku 17 Pro smysl neměl a naopak základní iPhone 17 by pro něj byl naprostou trefou do černého.
Applu se zkrátka u základního iPhonu povedlo najít naprosto dokonalý recept na vynikající telefon s atraktivní cenovkou a upřímně řečeno, po předešlých letech přešlapování základních modelů na místě je to skoro až divné. Osobně si myslím, že právě „nabušeným“ iPhonem 17 s předstihem potvrdil dřívější spekulace o tom, že chce základní modely ukazovat světu na jaře, zatímco high-endy na podzim. Pokud tomu totiž tak skutečně bude, pak před sebou nemá iPhone 17 jen roční životní cyklus, ale rovnou zhruba rok a půl na pozici aktuální základní „jedničky“. Applu tak dost možná ani nezbývalo nic jiného než vytvořit iPhone 17 skutečně „nabušený“, aby dokázal co nejdéle držet krok s konkurencí. Ať už to tak je či nikoliv, jedno je jisté – iPhone 17 je za mě dost možná iPhonem s nejlepším poměrem cena – výkon, který tu kdy byl. A i já coby letitý uživatel Pro modelů si po týdnu s ním říkám, zda má budoucnost přeci jen nesměřuje zpět k základu. Protože i základ dokáže být konečně opravdu atraktivní jak z hlediska funkcí, tak peněz.