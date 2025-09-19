iPhone 17 v prvních dojmech: Základní model, který si zamilujete

Základní iPhone 17 se sice může na první pohled zdát jako nezajímavý model, nicméně po pár hodinách s ním se nebojím říci, že se jedná o černého koně letošní řady iPhonů. To proto, že u něj Apple vychytal víceméně vše, co mě u loňské řady štvalo, a to málo, co mu stále chybí oproti Pro řadě, je pak vykompenzováno nižší cenou.
Zatímco designově vypadá telefon prakticky stejně jako loňská generace, rozdílu si všimnete prakticky po prvním scrollováni displejem. Nasazení podpory 120Hz variabilní obnovovací frekvence nebo chcete-li ProMotion je totiž extrémně příjemnou a zároveň důležitou záležitostí, díky které je používání telefonu jako takové podstatně plynulejší a pro mě osobně i příjemnější. Velkým benefitem je pak i nasazení podpory Always-on, díky čemuž si tak konečně může člověk zkontrolovat základní notifikace či čas i při zamčeném telefonu, což je rozhodně super. Displej zkrátka letos hraje prim a nebojím se říci, že díky němu Apple zásadním způsobem dotáhl nejen ostatní modely, ale i konkurenci.
Fotogalerie
Co se týče foťáku, i zde musím zopakovat, že na jakékoliv komplexnější hodnocení je zatím čas. První fotky mi ale přišly opravdu fajn a co se mi líbí opravdu dost, je to, že se Apple konečně odhodlal nasadit podporu makro režimu, díky čemuž je tak ultraširokoúhlý objektiv ještě využitelnější. Ve výsledku je tak fotosoustava základního modelu opět o něco komplexnější a je na ní proto ještě větší radost fotit. Jasně, pořád tu může bolet absence teleobjektivu, ale pokud s i vystačíte s 2x hybridním zoomem, není vlastně co řešit.
Fotogalerie #2
Hodnotit svižnost telefonu je vzhledem k nasazenému čipu A19 docela zbytečné, stejně jako se nebudu pouštět po pár hodinách do hodnocení výdrže baterie. Minimálně po prvních hodinách mi ale přijde tato novinka skutečně atraktivní a nebojím se o ní říci, že s ohledem na poměr cena – výkon, se jedná suverénně nejzajímavější iPhone v nabídce Applu v současnosti.