Rozbalte s námi nový iPhone 17

Ačkoliv může být základní iPhone 17 z hlediska designu nejnudnějším iPhonem řady 17, pravdou je, že díky vylepšení, která u něj Apple nasadil, se z něj stal černý kůň letoška. Díky zásadnímu vylepšení displeje v kombinaci se skvělým výkonem a vynikající výdrží baterie se totiž bezesporu jedná o iPhone s jedním z nejlepších poměrů cena – výkon. Dost ale bylo řádků o specifikacích – pojďme se na telefon podívat blíže skrze unboxing.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, Apple zde neexperimentoval a krabičku vytvořil prakticky ve stejném stylu jako tomu bylo u loňských iPhonů 16 – tedy samozřejmě s rozdílnými barvami. Jinak ale balení nepřekvapí absolutně ničím.