Rozbalte s námi nový iPhone 17

Jiří Filip
Ačkoliv může být základní iPhone 17 z hlediska designu nejnudnějším iPhonem řady 17, pravdou je, že díky vylepšení, která u něj Apple nasadil, se z něj stal černý kůň letoška. Díky zásadnímu vylepšení displeje v kombinaci se skvělým výkonem a vynikající výdrží baterie se totiž bezesporu jedná o iPhone s jedním z nejlepších poměrů cena – výkon. Dost ale bylo řádků o specifikacích – pojďme se na telefon podívat blíže skrze unboxing. 

iPhone 17 LsA1 iPhone-17-LsA1
iPhone 17 LsA2 iPhone-17-LsA2
iPhone 17 LsA3 iPhone-17-LsA3
iPhone 17 LsA4 iPhone-17-LsA4
iPhone 17 LsA5 iPhone-17-LsA5
iPhone 17 LsA6 iPhone-17-LsA6
iPhone 17 LsA7 iPhone-17-LsA7
iPhone 17 LsA8 iPhone-17-LsA8
iPhone 17 LsA9 iPhone-17-LsA9
iPhone 17 LsA10 iPhone-17-LsA10
iPhone 17 LsA11 iPhone-17-LsA11
iPhone 17 LsA12 iPhone-17-LsA12
iPhone 17 LsA13 iPhone-17-LsA13
iPhone 17 LsA14 iPhone-17-LsA14
iPhone 17 LsA15 iPhone-17-LsA15
iPhone 17 LsA16 iPhone-17-LsA16
iPhone 17 LsA17 iPhone-17-LsA17
iPhone 17 LsA18 iPhone-17-LsA18
iPhone 17 LsA19 iPhone-17-LsA19
iPhone 17 LsA20 iPhone-17-LsA20
iPhone 17 LsA21 iPhone-17-LsA21
iPhone 17 LsA22 iPhone-17-LsA22
Jak můžete sami vidět, Apple zde neexperimentoval a krabičku vytvořil prakticky ve stejném stylu jako tomu bylo u loňských iPhonů 16 – tedy samozřejmě s rozdílnými barvami. Jinak ale balení nepřekvapí absolutně ničím.

