Recenze iPhone 17 Pro: Konečně iPhone, který se nebojí vybočit z řady! 

Mé září si již pěkných pár let neodkážu absolutně představit bez testování nových Apple produktů a ani letošek v tomto směru není jiný. Do pracovny mi totiž dorazilo na vyzkoušení takřka vše, co Apple na začátku tohoto měsíce představil, a jelikož jsem se coby pravý fanoušek do testování obul se vší vervou, myslím si, že je na čase přijít s první – a dost možná nejočekávanější – vlaštovkou ve formě recenze iPhone 17 Pro. Právě ten totiž používám od startu prodejů jako primární telefon jakožto náhradu za iPhone 16 Pro a myslím si, že nyní uzrál čas na to, abych vám řekl, jaký tento telefon vlastně je.
Hned na úvod musím říci, že si moc dobře uvědomuji, jak je iPhone 17 Pro mnoha jablíčkáři vnímán. Na první pohled se totiž nejedná o žádný revoluční model, ba co víc – leckdo jej označuje naopak za ten nejmenší mezigenerační krok, který Apple v posledních letech udělal. Troufám si ale říci, že kdo tento telefon chytne do ruky a stráví s ním pár dní, změní názor. O revoluci v kapse se sice určitě nejedná a přesvědčovat vás o tom tedy v žádném případě nebudu, přesto si ale čím dál tím víc myslím, že jde o kousek, který rozhodně dokáže zaujmout.
Víc profík, míň elegán
Začít nemůžeme jinak než pár slovy o designu, zpracování a rozměrech. Po letech čtvercových fotomodulů vsadil Apple letos na zásadní změnu ve formě protažení fotomodulu do boku, čímž jím zabral de facto celou horní čtvrtinu telefonu. Fotomodul je pak stejně jako značná část telefonu tvořen hliníkem, přičemž na sklo Apple letos spoléhá jen na přední straně a relativně malé části zad, skrze kterou probíhá bezdrátové nabíjení. Zda je nový vzhled povedený či nikoliv si musí samozřejmě zhodnotit každý sám, ale za mě se vyloženě o přešlap nejedná. Ano, předešlé generace jsou za mě líbivější, ale upřímně řečeno, naživo vypadá iPhone 17 Pro lépe než tomu bylo na nejrůznějších renderech před jeho představením.
Po dvou letech testování titanového rámu se Apple kvůli snaze zredukovat zahřívání rozhodl přejít na hliník, který se u prémiových modelů objevuje mimochodem vůbec poprvé od chvíle, kdy Apple začal své iPhony na non-Pro a Pro dělit. Zda je to dobré řešení ukáže ve výsledku až čas (byť podle prvních profi testů se 17 Pro skutečně zahřívá méně), avšak už nyní mohu říci, že hliníkové unibody, pro které je typické protažení boční hrany až do zádové části, se drží v ruce trochu jinak než tomu bylo u předešlých „sendvičových“ modelů ve složení sklo – titan – sklo. Za mě osobně je úchop „naholo“ nyní příjemnější, ale opět je to primárně o preferencích a navíc, co si budeme povídat, většina uživatelů skryje telefon velmi rychle do krytu a tuto věci tedy neřeší.
Právě s ochranou telefonu krytem pak souvisí i neduh, na který si stěžují na sociálních sítích ve velkém majitelé zejména tmavě modré a oranžové barvy, přičemž vedle nich je k dispozici ještě mnou testovaná stříbrná. Řeč je konkrétně o snadném poškrábání, kdy se údajně i při minimálním oděru dokážete „proškrábnout“ na základní odstín hliníku. U barevných variant Apple už řadu let sází na eloxovaný hliník, který se stal doslova poznávacím znamením jeho produktů. Jde o speciální proces povrchové úpravy, při kterém se hliník pomocí elektrochemické reakce opatří vrstvou oxidu, do níž se následně „uzamkne“ barvivo.
Díky tomu získává (respektive by měl získat) kov nejen odolnost vůči poškrábání či korozi, ale také elegantní barevné odstíny, které známe z iPhonů, MacBooků či Apple Watch. Bohužel, zdá se, že se minimálně u některých modelů odolnost proti poškrábání tak úplně nedostavila a škrábance se na nich objevují snadno. Mně osobně se naštěstí nic takového zatím nepovedlo, ale je minimálně dobré o tomto riziku vědět a ideálně jej eliminovat skrze kryt. Protože poškrábat si telefon, jehož cena začíná na 32 990 Kč, prostě nechcete.
Nicméně to, co Apple ztrácí na odolnosti kovové části telefonu, to by měla dohánět část skleněná. Na přední straně byla použita konkrétně speciální ochranná vrstva Ceramic Shield 2, na skleněné části zad pak klasický Ceramic Shield. Já upřímně odolnost displeje nějak moc nepokoušel, nicméně prvních pár dní jsem se chtěl s telefonem „pomazlit“ bez ochranného skla s tím, že tento můj zvyk se mi v minulosti párkrát škrábanci vymstil. Letos ale zůstal displej bez úhony, přestože jsem jeho ochranu nějak přehnaně neřešil a v klidu jej nosil pohozený v batohu, připnutý na popruhu na rameni a tak podobně. V mém malém „testu životem“ tedy telefon obstál, byť upřímně říkám, že jej už nyní používám se sklem, protože hlubší vrypy či nedej Bože prasknutí vždy člověk snese spíš na ochranném skle než přímo na displeji.
Vraťme se ale ještě chvíli k tomu, jak se telefon drží v ruce, jelikož tuto věc neurčuje jen tvar jeho hran, ale taktéž rozměry. Apple sice vsadil opět na 6,3“ displej, nicméně rozměrově se tělo přeci jen mírně změnilo. iPhone 17 Pro má díky tomu rozměry 150 x 71,9 x 8,75 mm při 204 gramech oproti 149,6 x 71,5 x 8,25 mm při 199 gramech iPhonu 16 Pro. Rozdíly jsou to sice relativně zanedbatelné, nicméně když si vzpomenu na rok 2023 a to, jak Apple u iPhone 15 Pro vychvaloval jeho nízkou hmotnost 187 gramů coby jednu z jeho hlavních vlastností, které měly přilákat davy, je mi trochu smutno. Nárůst o téměř 20 gramů za dva roky totiž člověk prostě pozná. Možná ne hned, ale jste-li zvyklí na lehčí telefon, pak se tato nálož časem projeví, stejně jak jsem pocítil lehkost iPhonu 15 Pro oproti 14 Pro před lety.
Obecně mi přijde, že Apple u iPhone 17 Pro tak trochu vyměnil eleganci za praktičnost nebo by se možná spíš hodilo říci, že za funkčnost. Proto se moc neřeší rozměry, vyšší hmotnost či prostě to, že celoskleněná záda a fotomodul z předešlých generací prostě vypadají designově lépe. Kdo totiž chce letos stylovku do kabelky, je tu pro něj překrásný iPhone Air. Tedy alespoň tak na mě osobně vše působí a upřímně řečeno, asi s tímto směrem úplně nesouzním, protože coby letitý uživatel Pro modelů jsem byl zvyklý na to, že iPhone Pro může být i opravdu hezký. Právě to bylo doposud gró Pro modelů, které se letos tak trochu vytratilo. Na druhou stranu ale musím říci, že letošní Pro model rozhodně není ošklivý – jen je prostě „psán jiným designovým jazykem“, na který si budeme muset zvyknou.
Dost ale bylo polemiky o designu, o kterém si stejně myslí každý to své. Jen o tom totiž novinka rozhodně není, čehož si všimnete třeba i při pohledu na její displej. Ten totiž nabízí jednak vůbec poprvé v historii iPhonů maximální jas 3000 nitů a jednak u něj Apple vylepšil antireflexní vrstvu, která by mu měla pomoci pohlcovat odlesky a tedy zvýšit čitelnost. A výsledek? Při přímém srovnání s iPhonem 16 Pro si rozdílu v čitelnosti displej všimnout určitě dokážete, protože svítivost o 1000 nitů je prostě znát, zejména potřebujete-li zkontrolovat telefon při ostřejším slunci. Úplně bych sice neřekl, že se jedná vyloženě o revoluční upgrade, který změní váš pohled na to, jak čtete displej, nicméně ano, zde uživatelský komfort vzroste a je to růst příjemný. Objektivně je tu ale třeba přiznat, že Samsung je v antireflexních vrstvách na displeji ještě o kus dál a jeho displeje se vám tak budou při světle číst stále lépe. Apple má tedy v tomto směru rozhodně co dohánět a vylepšovat.
Přední foťák posouvá selfie na nový level
S displejem jde ruku v ruce přední fotoaparát, který se sice stále schovává v poměrně rozměrném Dynamic Islandu, na jehož zmenšení si tak budeme muset počkat minimálně do příštího roku, nicméně který se letos dočkal opravdu kolosálních upgradů. V první řadě se zvýšilo jeho rozlišení z dosavadních 12MPx na 18MPx, což je samo o sobě velmi příjemné a garantuji vám, že si daleko bohatších detailů ve fotkách rozhodně všimnete. Nicméně to nejzajímavější je za mě osobně centrování záběru pro fotky a videa, díky kterému vás telefon drží chytře v záběru a co víc, rozšiřuje své „zorné pole“ tak, aby se toho na fotku vešlo co nejvíce důležitého. Vše si navíc lze nastavit tak, aby to probíhalo automaticky, takže uživatelský komfort je v tomto směru naprosto maximální.
Pokud znáte Center Stage z Maců nebo iPadů, víte, jak zajímavá a zábavná funkce to je. Tak přesně tohle nyní můžete očekávat i u iPhonů a troufám si říci, že v ještě lepší formě. Detekce osob, na základě které se záběr fotoaparátu mění (rozšiřuje) je totiž na vynikající úrovni a pokud tak patříte mezi fanoušky selfie fotek a videí, zde si přijdete na své. Ostatně, mrkněte na pár fotek do galerie níže pro lepší srovnání kvality z 16 Pro a nového 17 Pro. Vlevo je vždy fotka z iPhone 16 Pro, vpravo pak fotka z iPhone 17 Pro.
Zadní fotoaparát vás bude bavit
Když už jsem nakousnul fotografické schopnosti, je nejvyšší čas zhodnotit i zadní fotosoustavu. Ta se opět skládá z trojice foťáků ve složení 48MPx Fusion širokoúhlý fotoaparát, 48MPx ultraširoký Fusion fotoaparát a 48MPx Fusion teleobjektiv. První dva foťáky se papírově shodují s předešlou generací (byť Apple samozřejmě nasadil novější senzor a tak podobně, díky čemuž by měly být fotky kvalitnější). Zásadním upgradem ale prošel teleobjektiv, který nově nabízí 4x optické přiblížení v rozlišení 48MPx a 8x hybridní přiblížení v rozlišení 12MPx. Apple tak vsadil na stejnou taktiku, kterou využívá u 48MPx širokoúhlého fotoaparátu – tedy na výřez 12MPx fotky ze 48MPx snímku bez ztráty kvality. A musím říci, že to byla sázka na jistotu.
Teleobjektiv iPhonu 17 Pro disponuje clonou f/2,8 a ohniskovou vzdáleností 100/200 mm (4x/8x), což je vůbec největší zoom, který byl kdy v iPhonech použit. Ano, konkurence zvládá v současnosti víc, ale musím říci, že to, co Apple do iPhonů dostal, bude nejenže naprosté většině uživatelů stačit, ale co víc, bude z toho nadšená. Teleobjektiv totiž dokáže zachytit opravdu fantastické fotky bez jakéhokoliv zásadnějšího splývání detailů či jednotlivých „vrstev“ snímku. Clona f/2,8 je sice docela limitující a abyste si nafotili opravdu hezké fotky, je třeba dostatek světla, nicméně za poslední více než týden jsem toho „necvakal“ opravdu dost jak za slunečného, tak pochmurného počasí a že by byl mezi snímky nějaký zásadní rozdíl, to úplně ne.
Přiznám se, že právě šumu jsem se bál u teleobjektivu nejvíc, ale jak se s iPhonem čím dál víc sžívám, troufám si říci, že vás tento neduh limitovat nějak zásadně nebude. Tedy samozřejmě, že tak detailní fotky jako na širokoúhlý fotoaparát (co do detailů) při horším světle nevykouzlíte, ale kvalitní komponenty v kombinaci s umělou inteligencí dostávají teleobjektiv iPhonu 17 Pro mezi špičku v oboru. Teleobjektiv se navíc chová přesně tak, jak jsme u foťáků iPhonů z posledních let zvyklí – tedy vám při focení odpustí vaše nedokonalosti a vše pomocí AI vyhladí a dotáhne tak, aby prostě vypadalo hezky (pokud tedy samozřejmě nefotíte do RAWu).
Musím navíc říci, že dvojité řešení, kdy ve 4x optickém zoomu vyfotíte 48MPx fotky a v 8x hybridním zoomu pak 12MPx snímky, je za mě naprosto ideální, protože samozřejmě platí, že ne vše vypadá dobře na 4x zoom a ne vše zase na 8x zoom. Před představením telefonu se přitom spekulovalo nad tím, zda Apple neskočí jen na 8x zoom a tedy nevznikne mezi jednotlivými zoomy velká propast, která by tak učinila iPhone z hlediska focení méně komplexním. Realita je ale taková, že právě díky nasazení 4x optického zoomu, který je doplněn o hybrida, je naopak letošní fotosoustava dost komplexní, protože vám poskytuje nejširší zoomovací možnosti, které jsme doposud měli. K dispozici totiž máte de facto 7 možných fotoaparátů a to nepočítám digitální zoom do 40x přiblížení. Vždyť u širokoúhlého objektivu lze přepínat mezi třemi ohnisky a navrch vám nabídne 2x hybridní zoom. K tomu přičtěte dvě možnosti teleobjektivu a jednu ultraširokoúhlého objektivu a rázem si uvědomíte, že v ruce máte zařízení, které nezná kompromisy.
Abych však jen nechválil, jsou věci, na které se rozhodně hodí upozornit. Tou první je fakt, že se určitě čas od času dostanete do situace, ve které vám bude 4x zoom připadat málo, ale 8x zase hodně a budete tak dost bojovat s tím, jak danou fotku vlastně „cvaknout“. Myslím si ale, že s touto věcí Apple do budoucna zatočí a rozhodne se pro vytvoření více hybridních zoomu, aby poskytl například i 6x přiblížení právě pro tyto případy. Nicméně nyní tato možnost chybí a vám se po ní čas od času zasteskne. Druhým „neduhem“, který je však spíš o cviku, je pak to, že je občas docela složité 8x zoomem vůbec zaměřit to, co chcete fotit. I sebemenší pohyb vás totiž ve výsledku posune v hledáčku o pořádný kus mimo a vy se tak minimálně ze začátku budete muset naučit ostřit přesně tam, kam chcete. Hodnotit kvalitu digitálního zoomu pak radši moc nebudu. Přiblížit objekt zvládne, ale při maximálním zoomu se spíš bavíme o obrysu nežli o kvalitním snímku. Čas od času se sice i s digitálním zoomem povede hezký kousek, to se však bavíme o snímcích dost kontrastních věcí za krásného počasí.
Nebojte se – není to jen teleobjektiv, který si zaslouží pozornost. I širokoúhlý a ultraširokoúhlý foťák zvládá fotit opravdu bravurní snímky, se kterými snad ani nelze být nespokojený (byť ultraširokoúhlý foťák stále tak trochu krvácí na horší clonu a tedy i šum při menším množství světla). Teleobjektiv je ale pro letošek skutečně hlavní hvězdou, která vám otevře úplně nové obzory při focení. I místa, která důvěrně znáte a která máte prochozená jako své boty se vám totiž při kvalitním přiblížení otevřou ve zcela nových formách, které budete obdivovat a nad kterými budete leckdy možná i žasnout. A právě to je ve výsledku na novém teleobjektivu nejkrásnější. Focení je díky němu extrémní radost, protože vám dovolí dívat se na svět zase trochu jinak než jste byli zvyklí v předešlých letech u starších generaci iPhonů. Pokud vás tedy baví fotit, letos si to opravdu užijete.
iPhone 17 Pro si ale užijete i v případě, že vás baví natáčet. Apple totiž přidal řadu novinek, které potěší právě zaryté fanoušky videí, potažmo profíky, kteří jsou schopni na iPhony natáčet klidně i milionové projekty. Právě pro ně je tu třeba podpora formátů ProRes RAW či Genlock. Že vám to nic neříká? To ve výsledku vůbec nevadí. Apple si totiž připravil upgrade i pro běžné uživatele. Řeč je konkrétně o vymodlené podpoře duálního natáčení, kdy se iPhony po letech čekání nativně naučily natáčet přední a zadní kamerou současně. Vše funguje (dle očekávání) naprosto skvěle a vašim videům dokáže tato možnost přidat nový rozměr.
Natáčení přední a zadní kamerou současně funguje tak, že záznam z přední kamery běží v popředí aplikace Fotoaparát ve formátu Picture in Picture, díky čemuž si tak můžete s celým tímto prvkem hezky hýbat po displeji a uzpůsobit si tak vše přesně podle vašich představ. Jinými slovy, není třeba se bát toho, že by vám záznam z přední kamery překryl důležitou část zaznamenávanou zadní kamerou. Snad jediné negativum, které ale věřím, že Apple v budoucích aktualizacích nějak vyřeší, je fakt, že v současnosti bohužel není možné rozdělit takto natočený duální záznam na dvě samostatná videa. Nicméně v globálu je celá funkce opravdu fajn a věřím, že pro tvůrce videoobsahu například na sociální sítě naprostá výhra. Co si ale budeme povídat – je to tak trochu výhra s hořkou pachutí. Vždyť aplikace třetích stran natáčení přední a zadní kamerou současně zvládají dlouhé roky. Sám jsem pro tyto účely využíval Filmic Pro.
Výkon a zahřívání
Hodnocení výkonu je upřímně řečeno docela ošemetnou záležitostí. Čip A19 Pro, který v iPhone 17 Pro tepe, je totiž sice samozřejmě výkonnější než předešlá generace, ale zcela upřímně, nemyslím si, že jste schopni coby běžní uživatelé rozpoznat jakýkoliv rozdíl klidně i ve srovnání s 3 roky starou generací. Svižnost iPhonu 17 Pro je totiž stejně jako v předešlých letech naprosto perfektní, aplikace se vám načtou mrknutím oka a i ty nejnáročnější hry běží fantasticky. Ano, při přímém srovnání s iPhonem 16 Pro si sice všimnete například rychlejšího načtení hry a tak podobně, ale bavíme se o zrychlení, které váš uživatelský komfort prakticky neovlivní. Apple je holt špička ve svém oboru a i letos to na poli čipů dokonale potvrdil. Ostatně, mrkněte na výsledky benchmarků v galerii níže, které vám ukáží, jak si novinka polepšila. V benchmarku jsem použil iPhone 16 Pro s iOS 18.6.2, zatímco na iPhone 17 Pro běží iOS 26. Rozhodl jsem se tak jednoduše proto, že iOS 18 byl „vytvořen na míru“ pro iPhone 16, zatímco iOS 27 zase pro iPhone 17, takže si myslím, že je toto srovnání docela fér.
Spíš než výkon je ale u novinek zajímavá jejich práce s odpadním teplem, které generuje zejména čip. Právě se zahříváním totiž Apple v předešlých letech docela dost bojoval a zdá se mi, že letos konečně našel recept, jak vše vyřešit. Receptem se zdá být použití parní komory, která dokáže rozvádět díky neustálému vypařování a následní kondenzaci upravené vody uvnitř teplo lépe po těle telefonu a tím jej tak ve výsledku velmi dobře chladit. Tedy, alespoň tak Apple celý systém popisoval a o to zvědavější jsem byl na realitu, která je ale skutečně příjemná.
Určitě nepočítejte s tím, že se vám nový iPhone při náročnějších úlohách typu spuštěná navigace a streaming hudby přes CarPlay nebo třeba hraní AAA her nezahřeje, protože samozřejmě zahřeje. Když jsem však zkoušel tytéž činnosti na iPhonu 16 Pro a 17 Pro, všiml jsem si jednak toho, že se iPhone 17 Pro začal zahřívat podstatně později, kdy při spuštěné hře to bylo 5 minut oproti 10 minutách, ale co mě hlavně zaujalo – při delším hraní teplota těla 17 Pro nedosáhla takové teploty jako právě u 16 Pro. Navíc hřál 17 Pro takříkajíc po celé zadní straně, zatímco předešlé generace hřály primárně na místě čipu a zlehka kolem něj. Troufám si tedy říci, že parní komora v kombinaci unibody hliníkovým šasi (kdy hliník je pro odvod tepla lepší než titan) nese viditelné ovoce, kterého si určitě všimnete.
Nabíjení a výdrž
Není to však jen parní komora, která se Applu v útrobách 17 Pro skutečně povedla. Díky řadě vnitřních změn se totiž povedla nasadit i větší baterie, která v kombinaci s úspornějším čipem a skvěle optimalizovaným iOS 26 citelně prodlužuje výdrž telefonu. A když říkám citelně, myslím tím skutečně citelně. U iPhone 16 Pro jsem totiž běžný den, který je plný hovorů, přijmu notifikací, kontroly mailů či internetu, komunikaci přes nejrůznější messengery či právě připojování k výše zmíněnému CarPlay a streamingu hudby, končil zhruba s 15 až 25 % baterie. Nyní se ale dokážu dostat při stejné činnosti klidně i na 30 až 40 %, což mi přijde skoro až neuvěřitelný skok. Myslím si tedy, že limitovaní výdrží baterie letos skutečně nebudete, protože se Applu podařilo něco, co se jen tak nevidí – skokový nárůst baterie při zachování víceméně stejných rozměrů těla i hmotnosti. Doba, kdy byl člověk zvyklý nabíjet jen párkrát za týden, se tedy dost možná pozvolna blíží zpět.
A mohlo být ještě líp, kdyby se Apple odvážil prodávat v České republice nejen modely se slotem pro fyzickou SIM, ale taktéž jen ve verzi s eSIM. Ty totiž mají ještě o nějaký ten mAh víc, což se logicky na výdrži pozitivně podepíše. Doufejme tedy, že se příští rok tohoto kroku dočkáme a i zde si budeme moci dovolit to nejlepší, co je v rámci výdrže k dispozici. Protože nynější stav určitě pozitivní není – tím spíš, když všichni tuzemští operátoři již velmi dlouho eSIM podporují a ta se tak začíná pomalu, ale jistě stávat naprostým standardem.
Co se pak týče nabíjení, díky podpoře Qi2 dokážete telefon „nakrmit“ při použití vhodného adaptéru bezdrátově z 0 na 50 % jen za 20 minut, přičemž naplno pak lze nabít zhruba za hodinu 15 minut. I bezdrátově je tedy nabíjení už opravdu rychlé a skvěle využitelné. Pokud jste pak příznivci kabelu, na měřáku jsem naměřil maximální nabíjecí příkon 33 W, avšak ten se samozřejmě mění v závislosti na průběhu nabíjení, teplotě telefonu a tak podobně.
Jen pro představu – na 33W jsem se nárazově dostal při úrovni nabití iPhonu zhruba na 25 %. Naopak když jsem s nabíjením finišoval a telefon už byl nabit z více než 85 %, rychlost nabíjení se držela někde kolem 15W. Stále nicméně platí, že kabelem telefon nabijete rychleji a s menšími ztrátami, což může být pro leckoho pozitivní zjištění. Osobně si ale myslím, že v dnešní době plné bezdrátových nabíječek na každém kroku je nabíjení vlastně to poslední, co je tak nějak potřeba. A díky zlepšené výdrži nového iPhonu to platí dvojnásob.
Resumé – Zábavná novinka, která ale k upgradu ne všechny přesvědčí
Jak tedy nový iPhone 17 Pro závěrem zhodnotit? Zcela upřímně řečeno, ač jsem jej zprvu také vnímal jako telefon, který se mezigenerační nějak zásadně nezlepšil, realita je zcela opačná. Změn, které iPhone 17 Pro přináší, je totiž relativně dost a přestože nejsou všechny na první pohled vidět, chtě nechtě je pocítíte. Ať už se bavíme o podstatně lepší výdrži baterie či rychlejším nabíjení, nebo třeba lepší práci s odpadním teplem, jsou to všechno vylepšení, která dávají smysl a člověku používání tohoto telefonu zpříjemní.
A pak tu máme kategorii vylepšení, které jsou z vyšší ligy a které potěší ještě podstatně víc. Tím prvním je určitě lepší jas, který v určitých situacích člověk ocení snad ještě víc než výdrž baterie – tedy primárně v kombinaci s lepší antireflexní úpravou displeje (kterou ale nesmíte zabít ochranným sklem, jelikož pak logicky přestane fungovat tak, jak má). Naprostým králem letošních upgradů je ale bezesporu teleobjektiv, který je extrémně zábavný a objektivně řečeno i kvalitní. Nosit s sebou kompakt s větším zoomem kvůli němu začne postrádat pro mnoho méně náročných uživatelů smysl a i proto si myslím, že je iPhone 17 Pro dalším důležitým krokem k době, kdy na klasické fotoaparáty budou fotit skutečně jen ti nejlepší z nejlepších, protože zbytku světa bude naprosto bohatě stačit mobil v kapse.
Největší vylepšení tohoto telefonu ale může být ve výsledku i jeho největší slabinou, jelikož logicky nemusí oslovit každého. Pokud jste si Pro modely kupovali z jiného důvodu, tedy v minulosti například pro lepší displej s ProMotion či Always-on, Dynamic Island akční tlačítko či podobné záležitosti, letošní Pro vám vlastně nemusí dávat tak úplně smysl, protože tyto věci dostáváte u základního iPhone 17. Apple se letos rozhodl po letech „obecných“ vylepšení přijít s něčím, co je profilované úžeji. Možná i proto sklízí v mnoha diskuzích novinka tolik kritiky, která ji za mě osobně nenáleží tak úplně po právu. U iPhonu 17 Pro totiž platí snad ještě víc než v předešlých letech, že abyste si jej zamilovali, je třeba mu dát nejprve šanci a pochopit, jaký telefon to vlastně je.
A od předešlé polemiky nad teleobjektivem se ve výsledku odvíjí i jakékoliv doporučení. Pokud je pro vás foťák tou nejdůležitější součástí telefonu a víte, že budete mít pro nové možnosti zoomu využití, pak není co řešit a běžte do něj, protože budete z iPhonu 17 Pro nadšeni. Na druhou stranu, pokud je pro vás focení spíš okrajovou záležitostí, pak se nebojím říci, že vám 17 Pro snad až na lepší výdrž baterie a lepší práci s teplem nenabídne nic zásadního v porovnání s iPhonem 16 Pro či 15 Pro. Z čehokoliv staršího se bude samozřejmě jednat o citelný skok, který bude bavit.
