iOS 26.5 klepe na dveře. Apple odhalil tři změny a novinky, které na iPhone dorazí

Apple sice ladí finální podobu iOS 26.5, ale místo velkých změn tentokrát sází spíš na menší, o to zajímavější detaily. Nová verze systému, která dorazí pravděpodobně už v příštích dnech, totiž přináší trojici novinek, které sice na první pohled nepůsobí revolučně, ale v praxi dávají docela dobrý smysl.
Tou nejzásadnější je bez debat posun v aplikaci Zprávy, kde Apple přidává RCS s end-to-end šifrováním. Jinými slovy, komunikace mezi iPhonem a Androidem zase o něco víc dohání standard, na který jsou uživatelé zvyklí u iMessage. Funkce je zatím vedená jako beta a bude závislá na podpoře operátorů, takže se bude rozšiřovat postupně.
Druhou novinkou je nová tapeta Pride Luminance, která pracuje s dynamickým spektrem barev a mění se podle toho, jak s iPhonem pracujete. Apple si na podobných detailech dlouhodobě zakládá a přesně tohle je ukázka toho, že i vizuální drobnost může zařízení dodat úplně jiný nádech.
Třetí změna míří do Apple Mapy, kde se nově objevují doporučená místa na základě trendů ve vašem okolí a předchozího vyhledávání. Jinými slovy, Mapy se snaží být o něco chytřejší a víc vám „mluvit do toho“, kam se vydat. Do budoucna se navíc počítá i s nasazením reklam, které Apple plánuje spustit nejdříve v USA a Kanadě, a to později během léta.
Celkově tak iOS 26.5 nepůsobí jako update, který by vám převrátil iPhone naruby. Spíš jde o další z těch kroků, které nenápadně vylepšují každodenní používání. A i když už se pomalu začíná mluvit o iOS 27 a jeho zaměření na Siri a Apple Intelligence, aktuální verze ukazuje, že Apple rozhodně nezapomíná ani na „meziverze“, které mají co nabídnout.