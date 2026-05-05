Apple chystá novou aplikaci pro vaší rodinu! Dorazí do konce roku

Apple má v zákulisí rozpracovanou další novinku, která by mohla výrazně zpříjemnit život celé rodině. Podle čerstvých zpráv leakera Early Apple totiž pracuje na zcela nové aplikaci s poměrně jednoduchým názvem „Family“ nebo chcete-li Rodina. A jak už to u Applu bývá, nepůjde o zbytečnost, ale naopak o poměrně zásadní posun v tom, jak rodinné funkce v jeho ekosystému fungují.
Informace vycházejí z kódu, ve kterém se mají objevovat jasné náznaky vývoje této aplikace. Apple by jí přitom mohl nahradit současnou sekci Rodina v nastavení systému, která je dnes sice funkční, ale nepůsobí zrovna přehledně. Pokud se tedy vše potvrdí, čeká nás podobný krok, jaký jsme viděli třeba u Passwords (Hesla) v iOS 18, kdy Apple vzal jednu část nastavení a proměnil ji v plnohodnotnou samostatnou aplikaci, což by právě z hlediska přehlednosti dávalo smysl. Místo schované položky někde hluboko v systému by totiž uživatelé dostali jasné centrum, kde budou mít na jednom místě správu rodinného sdílení, nákupy, polohu členů rodiny nebo třeba rodičovské kontroly.
Nová aplikace má navíc dorazit napříč platformami, tedy nejen na iOS, ale i na iPadOS a macOS, což je též zcela klíčové, jelikož rodinné funkce dávají největší smysl právě ve chvíli, kdy fungují všude stejně a bez kompromisů. Kdy přesně bychom se aplikace měli dočkat, zatím není jasné. Spekuluje se ale o tom, že by mohla dorazit ještě do konce letošního roku, pravděpodobně jako součást některé z větších aktualizací systémů. Více detailů by pak mělo vyplout na povrch už v následujících týdnech.
Pokud se tyto informace potvrdí, jde o další důkaz toho, že Apple začíná své systémy čím dál víc rozvolňovat a přesouvá důležité funkce z nepřehledného nastavení do samostatných aplikací. A upřímně, právě tohle je krok, který dává v praxi obrovský smysl.