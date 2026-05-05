Apple již brzy potichu vylepší Zprávy. Tohle změní komunikaci s Androidem!

Apple dělá další krok směrem k tomu, aby komunikace mezi iPhonem a Androidem konečně nepůsobila jako nutné zlo. V připravovaném iOS 26.5 totiž potvrzuje novinku, která sice na první pohled nepůsobí nijak okázale, ale ve výsledku může hrát zásadní roli. Aplikace Zprávy nově dostane RCS s end-to-end šifrováním.
Pokud jste RCS sledovali, víte, že jde o modernější náhradu za klasické SMS, která do konverzací mezi iPhonem a Androidem přináší prvky známé z iMessage jako například lepší kvalitu médií, reakce, potvrzení o přečtení nebo informaci o tom, že druhá strana právě píše. Jenže zatím tomu chyběla jedna poměrně zásadní věc, a to bezpečnost na úrovni, na jakou jsou uživatelé Applu zvyklí. Právě to se teď mění.
Apple ve svých oficiálních poznámkách potvrzuje, že RCS zprávy budou nově šifrované koncově mezi zařízeními. Háček je zatím v tom, že funkce ponese označení beta a její dostupnost bude záviset na podpoře operátorů. Jinými slovy, ne všichni se jí dočkají hned při vydání, ale bude se postupně rozšiřovat.
Možná si přitom vzpomenete, že podobná novinka se objevila už v betě iOS 26.4, odkud ale těsně před vydáním zase zmizela. Tentokrát to však vypadá, že Apple už má jasno a funkci do systému skutečně pošle. Ve výsledku jde o vylepšení, které nenápadně posouvá celý ekosystém dál. Zelené bubliny sice zůstanou zelené, ale rozdíl mezi nimi a iMessage se zase o něco zmenší, což je něco, co ještě před pár lety znělo spíš jako sci-fi než realita.