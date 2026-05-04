Minulost vs. současnost: Apple a Porsche vrací legendu z roku 1980 na trať bok po boku novinky

Některé momenty mají zvláštní kouzlo. Ne proto, že by byly samy o sobě tak velké, ale protože se k nim po letech vracíte a najednou dávají ještě větší smysl než tehdy. Přesně tohle teď předvádí Apple spolu s Porsche. Když se totiž v roce 1980 postavil na start 24 hodin Le Mans speciál Porsche 935 K3 v barvách Apple Computer, byl to tak trochu výstřelek. Dnes už to ale působí skoro jako předzvěst něčeho většího.
Právě na tuhle kapitolu se teď znovu navazuje. Ikonické zbarvení se vrací na trať, tentokrát na moderní prototypy Porsche 963 i safety car v podobě Porsche 718 Cayman GT4 RS, které se ukázaly na okruhu Laguna Seca v severní Kalifornii. A důvod je vlastně jednoduchý. Padesát let Applu a pětasedmdesát let motorsportového odkazu Porsche si o podobné připomenutí vyloženě říkají. Výsledek působí přesně tak, jak byste čekali. Přirozeně, nenuceně a s lehkým nádechem nostalgie. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii.
