Porsche se na závodě v Laguna Seca představí v historickém zbarvení inspirovaném designem Apple Computer

Ve čtvrtém podniku šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship, který se pojede 3. května na okruhu Laguna Seca, se tovární tým Porsche představí se speciálním lakováním inspirovaným historickým designem Apple Computer. Tento jedinečný vzhled vychází z modelu Porsche 935 K3, jenž závodil v hlavních podnicích sezony 1980 včetně 24 hodin Le Mans. Jednorázový design dvojice vozů Porsche 963 připomíná dvě významná výročí roku 2026: 75 let Porsche Motorsport a 50 let od založení Applu.
Dva vozy Porsche 963 nasazené továrním týmem Porsche Penske Motorsport nesou závodní zbarvení, které vzdává hold ikonickému „duhovému“ designu Apple Computer z Porsche 935, jež startovalo v Le Mans v roce 1980. „S Porsche nás pojí dlouhodobý vztah sahající až do roku 1980, kdy závodní vůz Porsche poprvé nesl logo Apple,“ uvedl Oliver Schusser, viceprezident Apple Music, Sports a Beats. „Tento moment odstartoval společnou vášeň pro inovace a kreativitu, která naši spolupráci definuje dodnes. U příležitosti 50. výročí Applu jsme hrdí, že můžeme s Porsche znovu spolupracovat na designu, který vzdává hold původnímu zbarvení z roku 1980.“
„To, co začalo debutem Porsche 911 na autosalonu IAA v roce 1963, má paralelu i v Apple Computer: obě značky jsou ikonami inovací a neustálého vývoje, za nimiž stojí odborníci ze Zuffenhausenu, Weissachu a Cupertina,“ uvedl Thomas Laudenbach, viceprezident Porsche Motorsport. „To platí zejména pro Porsche Motorsport, kde od roku 1951 vznikají inovace v podmínkách nejvyšší konkurence.“ Závodní vůz Porsche nesl barvy Apple poprvé už v sezoně 1980, kdy tým Dick Barbour Racing nasadil model 935 K3 ve speciálním lakování, mimo jiné i při 24 hodinách Le Mans. Právě na tomto okruhu se přitom začal psát příběh úspěchů Porsche Motorsport – v roce 1951 zde model 356 SL vybojoval vítězství ve své třídě.
Obnovená spolupráce Porsche a Applu se odehrává na ideálním místě: Laguna Seca leží v severní Kalifornii, zhruba 130 kilometrů jižně od Apple Parku, globálního sídla společnosti. Historický okruh navíc hostil poslední čtyři setkání Porsche Rennsport Reunion, největší placené setkání fanoušků značky Porsche na světě. Při jeho sedmém ročníku v roce 2023 zde Porsche představilo limitovaný okruhový speciál Porsche 911 GT3 R rennsport.
Čtvrtý podnik IMSA WeatherTech SportsCar Championship na okruhu Laguna Seca se pojede 3. května a bude trvat 2 hodiny a 40 minut. V nejvyšší kategorii GTP nasadí Porsche Penske Motorsport dva vozy Porsche 963. Vůz s číslem 6 budou řídit Francouz Kévin Estre a Belgičan Laurens Vanthoor. Ve „sesterském“ voze číslo 7 se vystřídají Francouz Julien Andlauer a Brazilec Felipe Nasr. Společně s Němcem Laurinem Heinrichem zahájili sezonu vítězstvími v závodech 24 hodin Daytona a 12 hodin Sebring a aktuálně vedou průběžné pořadí šampionátu. Porsche je zároveň na čele hodnocení výrobců.
„Okruh Laguna Seca našemu týmu i vozu mimořádně vyhovuje,“ uvedl Urs Kuratle, šéf továrního programu LMDh. „Loni jsme zde obsadili první a druhé místo a znovu potvrdili status Porsche 963 jako nejúspěšnějšího vozu postaveného podle pravidel LMDh. Na začátku dubna jsme zde absolvovali dvoudenní test, který nám poskytl cenná data pro doladění hybridních prototypů před nadcházejícím závodním víkendem.“ Zákaznický tým JDC-Miller MotorSports bude v Kalifornii usilovat o celkové vítězství v kategorii GTP s vozem Porsche 963. Tovární jezdec a bývalý Porsche Junior Laurin Heinrich bude ve voze číslo 5 sdílet kokpit s Nizozemcem Tijmenem van der Helmem.
V kategorii GTD Pro nasadí AO Racing Porsche 911 GT3 R přezdívané „Rexy“, tentokrát ve speciální retro verzi lakování. Tým pojede s variantou „Sketchy“, tedy konceptem ručně kresleného designu, z něhož Rexy vznikl. Vůz budou řídit Nick Tandy a Harry King. Wright Motorsports nasadí další Porsche 911 GT3 R v kategorii GTD, za jehož volant usednou Adam Adelson a Callum Ilott. Na Laguna Seca se pojede také dvouhodinový závod IMSA Michelin Pilot Challenge, ve kterém se představí pět vozů Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Loni zde zvítězil tým RS1 s dvojicí Jan Heylen a Luca Mars, kteří následně dokráčeli až k celkovému titulu. Zatímco hlavní pozornost sportovních vozů směřuje na západní pobřeží, Porsche Carrera Cup North America bude doprovázet Velkou cenu Miami na okruhu Miami International Autodrome. Na startu se objeví 20 vozů Porsche 911 Cup generace 992.2, které čekají dva čtyřicetiminutové závody. Do třetího podniku vstupuje jako lídr průběžného pořadí Tyler Maxson z týmu TOPP Racing.