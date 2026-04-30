App Store pod tlakem. Epic Games znovu rozjíždí právní válku proti Apple

Nekonečná právní bitva mezi společnostmi Epic Games a Apple nabírá na obrátkách. Odvolací soud vyhověl žádosti Epicu a zrušil své vlastní nedávné rozhodnutí. To původně jablečné společnosti umožňovalo dočasně pozastavit vynucené uvolnění přísných pravidel App Storu pro alternativní platební metody, a to až do doby, než se k případu vyjádří Nejvyšší soud.
Apple původně odklad získal s argumentem, že bez něj by mohlo dojít ke zbytečným sporům u nižších soudních instancí. Zástupci Epic Games ale okamžitě podali protichůdné žádosti. Ostře obvinili Apple z účelového zdržování s úmyslem nadále vybírat poplatky za platby třetích stran.
Odvolací soud nakonec uznal, že Apple nedokázal nutnost odkladu právně obhájit, jelikož neprokázal hrozbu neodvratitelné újmy. Navíc podle soudců chybí přesvědčivé důkazy o tom, že by americký Nejvyšší soud tento případ vůbec převzal, natož aby dosavadní verdikt zvrátil. Jablečná společnost tak nesplnila požadavky federálního odvolacího řádu.
Šéf Epicu Tim Sweeney po verdiktu na síti X neskrýval nadšení a zopakoval, že poplatky Applu poškozují vývojáře i spotřebitele a porušují zákon. Myslím, že tento obrat pro Apple tvrdou ránou. Model App Storu se totiž pod tlakem začíná otřásat v základech. Epic Games se ukázal jako houževnatý soupeř, který odmítá kompromisy. Pro běžného uživatele jde naopak o fantastickou zprávu. Vynucené uvolnění pravidel pro platby může na trhu vytvořit mnohem zdravější konkurenční prostředí.