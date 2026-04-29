iOS 26.4.2 se nepovedl! Uživatelé si stěžují na mizernou výdrž iPhone i přehřívání

J. Jiří Filip
Když Apple minulý týden vypustil do světa iOS 26.4.2 coby další opravnou verzi iOS 26 zaměřující se na odstranění chyb v čele s možností zobrazit si smazané notifikace na zprávy, nejednoho uživatele tímto krokem potěšil. Časté vydávání aktualizací iOS je totiž ve výsledku mnoha z nás vnímáno jako důkaz velmi dobré softwarové podpory, kterou je ostatně Apple dlouhodobě pověstný. Jak se však zdá, ne vše se v iOS 26.4.2 přeci jen povedlo. Čím dál tím víc uživatelů si totiž začíná stěžovat na problémy, které se u jejich iPhone začaly projevovat právě po instalaci této aktualizace.

Ačkoliv jsme se v redakci s problémy doposud nesetkali, na sociálních sítích a diskuzních fórech lze poměrně rychle dohledat zprávy točící se právě kolem rychlého vybíjení telefonů a zahřívání, ať už při nabíjení nebo běžné činnosti. Rychlejší vybíjení nám pak nezávisle na sobě potvrdilo hned několik našich čtenářů, kteří se na nás obrátili mailem s prosbou o pomoc. Poměrně zajímavé je pak to, že valnou většinu uživatelů, jenž si na problémy stěžují, spojuje fakt, že nemají nejnovější generaci iPhone, ale modely z předešlých let, což je možná i důvod, proč se problémy neobjevují u nás v redakci. Bohužel, v tuto chvíli neexistuje jakékoliv alternativní řešení, které by dokázalo problém alespoň do dalšího updatu vyřešit – tedy vyjma návratu na iOS 26.4.1. Pokud vás tedy taktéž tyto problémy trápí, nezbývá než čekat na opravnou aktualizaci, popřípadě si do té doby pohrát s nastaveními typu polohové služby a tak podobně, které mají na výdrž telefonu největší vliv.

