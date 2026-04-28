Ted Lasso se vrací! Apple oznámil 4. sérii a známe datum premiéry

Čekání je u konce. Apple oficiálně potvrdil, že jeho největší seriálový hit Ted Lasso se vrací se čtvrtou řadou. Premiéra je naplánovaná na 5. srpna a podle prvních informací to vypadá, že nás čeká další zajímavý posun v příběhu.
Hlavní hvězda Jason Sudeikis se samozřejmě vrací jako optimistický trenér Ted Lasso, který si tentokrát vezme na starost nový úkol. Děj čtvrté série ho zavede zpět do Anglie, kde se postaví možná největší výzvě své kariéry. Trénovat totiž bude ženský tým hrající druhou ligu.
Apple naznačuje, že nová řada bude hodně o riskování a rozhodnutích, do kterých by se postavy dříve nepustily. Jinými slovy, čekejte známou kombinaci humoru, emocí a momentů, které vás nutí se na chvíli zastavit a zamyslet.
Dobrou zprávou je i návrat oblíbených tváří. Ve čtvrté sérii se znovu objeví například Hannah Waddingham, Juno Templenebo Brett Goldstein, takže kontinuita příběhu zůstane zachována. Za zmínku stojí i samotný odstup mezi sériemi. Třetí řada dorazila už v roce 2023, takže fanoušci si na pokračování počkali opravdu dlouho. I díky tomu se ale očekávání šponují možná víc než kdy dřív.
„Ted Lasso“ si od svého startu v roce 2020 vybudoval pověst jednoho z nejpříjemnějších seriálů posledních let. Kombinace pozitivního tónu, silných postav a nenuceného humoru z něj udělala takzvaný „comfort show“, ke kterému se lidé rádi vrací. A pokud si Apple udrží laťku, kterou nastavil v předchozích sériích, má čtvrtá řada velmi dobře našlápnuto na to, aby v tom bez problémů pokračovala.