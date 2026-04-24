Ternus uklidňuje Hollywood: Apple TV rozhodně nekončí, naopak chystáme velkou ofenzívu

Přestože si nastupující ředitel Applu John Ternus vybudoval svou dosavadní kariéru primárně na vývoji hardwaru, budoucnost jablečných služeb evidentně ohrožena není. Hollywoodští tvůrci se obávali, zda pro nového jablečného lodivoda nebude streamovací platforma Apple TV jen drahým experimentem, který dříve nebo později omezí. Nové zprávy ale naznačují přesný opak.
Hardwarový expert, který miluje filmy
Podle nejnovějších informací magazínu Deadline je Ternus velkým fanouškem filmů od Applu a samotnou službu ve svém volném čase aktivně sleduje. Udržuje navíc velmi úzké a přátelské vztahy s Eddym Cuem, který má celou divizi na starosti. Budoucí ředitel se nedávno dokonce osobně zúčastnil premiéry F1. Sám je totiž velkým příznivcem motorsportu, což perfektně zapadá do loňského nákupu pětiletých vysílacích práv na F1 pro americký trh.
Zdroje z nitra společnosti tvrdí, že Ternus má ambiciózní plán. Chce udělat Apple TV mnohem konkurenceschopnější. To by v praxi znamenalo razantní navýšení už tak štědrých rozpočtů a produkci daleko většího množství obsahu. Jablečná platforma sice platí za záruku prémiové kvality, ale ve srovnání s giganty jako Netflix, Disney+ nebo HBO Max jde z hlediska tržního podílu stále o spíše okrajového hráče.
Podle mě dává tento sebevědomý přístup naprostý smysl. Apple má prakticky bezednou pokladnu a pokud Ternus opravdu zavelí k masivní ofenzívě, může se platforma posunout na zcela novou úroveň. Snad při tomto přístupu dokáže udržet i kvalitu.