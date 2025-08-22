F1: The Movie už je online na Apple TV!

Očekávaný film F1: The Movie, který vznikl pod produkčním dohledem Applu, je od dnešního dne postupně uvolňován do aplikace Apple TV. Uživatelé v Jižní Koreji a Japonsku začali jako první hlásit, že je možné film zakoupit nebo si jej půjčit. V ostatních zemích se film objevil až po půlnoci podle místního času. U nás je už také k dispozici a za koupení zaplatíte 399 Kč a za vypůjčení 329 Kč.
Stream je zatím nepřístupný
Přestože je F1: The Movie dostupný v části „Obchod“ aplikace Apple TV, zatím se neobjevil v nabídce streamovací služby Apple TV+. Není tak jasné, kdy a zda vůbec bude zařazen do běžného předplatného.
Film měl premiéru v kinech 27. června a zaznamenal výrazný úspěch – vydělal přes 500 milionů dolarů celosvětově, čímž se stal nejvýdělečnějším filmem v historii Applu. Díky pozitivnímu ohlasu proběhlo v srpnu dokonce druhé uvedení v kinech.
Masivní propagace i frustrace uživatelů
Ještě před premiérou spustil Apple rozsáhlou reklamní kampaň. Film propagoval na YouTube, v aplikaci Mapy přidal průvodce závodními okruhy Formule 1, a reklamy se objevily dokonce i v aplikacích Peněženka a Apple Sports (ta u nás není dostupná) – což část uživatelů iPhonu kritizovala jako příliš invazivní.
Fotogalerie
Zda se F1: The Movie objeví v Apple TV+ a kdy, zatím Apple neoznámil. Prozatím si ho mohou zájemci zakoupit nebo půjčit přes Apple TV ve vybraných zemích.