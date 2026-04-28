Neuvěříte, jaké Garmin hodinky používá muž, který jako první zaběhl maraton pod 2 hodiny

Sportovní svět má novou legendu, která doslova a do písmene přepsala zaběhlé pořádky. Řeč je konkrétně o keňském maratonci Sebastianu Sawe, který jako první člověk v historii dokázal zaběhnout maraton pod dvě hodiny. Jinými slovy, jedná se o muže, který dokázal uběhnout v Londýně klasickou trať dlouhou neuvěřitelných 42 195 metrů za 1:59:30, čímž vylepšil dosavadní rekord o více než minutu. A proč o tom píšeme na magazínu věnovaném technologiím? To proto, že vás dost možná překvapí, jaké chytré hodinky, které jsou dnes už naprostým standardem u mnoha sportovců, Sawe v Londýně využil.
Pokud byste čekali, že podobný heroický výkon je z velké části založený na pomyslné „optimalizaci“ těla na základě nejrůznějších metrik naměřených skrze chytré hodinky (protože ty vám nyní dokáží poskytnout opravdu neuvěřitelné množství nejrůznějších dat de facto v reálném čase), jste na omylu. Sawe se totiž do historie sportu zapsal s nejlevnějšími a nejjednoduššími Garmin hodinkami pro běh, které nyní seženete. Konkrétně běžel s modelem Garmin Forerunner 55, který se prodává za 199,99 dolarů (v České republice pak například zde za 3889 Kč). Jedná se tedy o hodinky podstatně levnější, než kolik stojí nejlevnější Apple Watch, a nejspíš nepřekvapí, že i o hodinky podstatně „hloupější“.
Nabízí totiž „jen“ zabudovanou GPS, akcelerometr či snímač srdečního tepu a samozřejmě pak funkce typu stopky a tak podobně. Jestli tedy něco Sawe na hodinkách sledoval, byl to maximálně tak čas, tempo a potažmo jeho tepová frekvence, na základě čehož mohl upravovat své tempo. To hlavní, co jej dost možná k výběru tohoto modelu přimělo, je však jeho extrémně nízká hmotnost pouhých 37 gramů, která jej při běhu absolutně nelimitovala.
Jak tedy můžete na tomto příkladu sami vidět, historie se dá bez problému přepisovat i s tím nejjednodušším hardwarem, na který si člověk jen vzpomene. To hlavní, díky čemuž Sawe uspěl, je totiž evidentně skryto jinde – například v tvrdém tréninku, který jej dostal tam, kde je nyní.