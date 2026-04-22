Apple vydal iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2! Co přináší?

Očekávání se naplnila. Apple pokračuje v poměrně svižném tempu menších aktualizací a jen dva týdny po předchozí verzi posílá mezi uživatele další balíček oprav. Tentokrát dorazil iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2, které sice na první pohled nepřináší žádné nové funkce, ale jejich význam by se rozhodně neměl podceňovat.
Nové aktualizace jsou k dispozici pro všechny kompatibilní iPhony a iPady a stáhnete je klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Apple v poznámkách k vydání tradičně zůstává poměrně stručný a mluví pouze o blíže nespecifikovaných opravách chyb a bezpečnostních vylepšeních. Přesně to je ale ten typ update, který se vyplatí neodkládat. Často totiž řeší problémy, o kterých uživatelé ani nemusí vědět, a zároveň záplatuje potenciální bezpečnostní díry.
Zajímavé je, že Apple nezapomíná ani na starší zařízení. Vedle nové verze iOS 26.4.2 totiž vydal také iOS 18.7.8 určený pro iPhony, které už na iOS 26 nepřejdou. I tady platí totéž, tedy minimum viditelných změn, ale důležité opravy na pozadí. Apple navíc už testuje iOS 26.5 a iPadOS 26.5, které by se podle všeho mohly objevit už v průběhu května. Současná aktualizace tak působí jako klasický mezikrok, který má systém doladit a připravit na další větší vlnu.
Už mám aktualizováno na svém iPhone 15 pro, ale zatím nedělám závěry jako někteří tady ze baterka je lepší o 130 procent, to se uvidí za pár dní 🙂