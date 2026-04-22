Apple vydal iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2! Co přináší?

J. Jiří Filip
Očekávání se naplnila. Apple pokračuje v poměrně svižném tempu menších aktualizací a jen dva týdny po předchozí verzi posílá mezi uživatele další balíček oprav. Tentokrát dorazil iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2, které sice na první pohled nepřináší žádné nové funkce, ale jejich význam by se rozhodně neměl podceňovat.

Nové aktualizace jsou k dispozici pro všechny kompatibilní iPhony a iPady a stáhnete je klasicky přes NastaveníObecnéAktualizace softwaru. Apple v poznámkách k vydání tradičně zůstává poměrně stručný a mluví pouze o blíže nespecifikovaných opravách chyb a bezpečnostních vylepšeních. Přesně to je ale ten typ update, který se vyplatí neodkládat. Často totiž řeší problémy, o kterých uživatelé ani nemusí vědět, a zároveň záplatuje potenciální bezpečnostní díry.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Zajímavé je, že Apple nezapomíná ani na starší zařízení. Vedle nové verze iOS 26.4.2 totiž vydal také iOS 18.7.8 určený pro iPhony, které už na iOS 26 nepřejdou. I tady platí totéž, tedy minimum viditelných změn, ale důležité opravy na pozadí. Apple navíc už testuje iOS 26.5 a iPadOS 26.5, které by se podle všeho mohly objevit už v průběhu května. Současná aktualizace tak působí jako klasický mezikrok, který má systém doladit a připravit na další větší vlnu.

