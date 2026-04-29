BRYA: Špuntíky, které slibují lepší utěsnění a zvuk vašich AirPods

BRYA jsou špunty pro vaše AirPods Pro, které slibují naprosté utěsnění, vylepšení zvuku a hlavně to, že sluchátka nevypadnou za žádných okolností. Vyrobeny jsou z ultrahustých nylonových vláken, které jsou 8x tenčí než lidské vlasy. Tato struktura dokonale přilne k vašemu uchu, kde se zároveň dokonale uchytí aby sluchátka neměla šanci vypadnout. Zároveň díky zlepšené izolaci slyšíte čistější zvuk. Sluchátka samozřejmě nehrají nějak výrazně lépe, ale díky dokonalé těsnosti bude zvuk čistější a basy lépe vyniknou.
Součástí balení je 5 párů špuntů, ve stejných velikostech, které nabízí i Apple v balení AirPods Pro. Materiál, který připomíná semiš je navíc voděodolný a shoršuje také ulpívání špíny. Přesto v balení najdete samozřejmě set na čištění špuntíků. Výrobce navíc tvrdí, že ačkoli jsou sluchátka zcela utesněna v uších, tak přesto mohou vaše uši, respektive jejich pokožka dýchat. V rámci předobjednávek stojí sada špuntů 26$ na AirPods Pro 1 nebo 2. generace a 29$ na AirPods Pro 3. generace. Já sám jsem si BRYA předobjednal a těším se na recenzi. Zatím bohužel samozřejmě nemohu posoudit, zda dokáží to, co výrobce slibuje, ale musím říct, že vypadají rozhodně zajímavě a jsem na ně zvědavý.