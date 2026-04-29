Apple chce, aby i vaše maminka používala jeho produkty

Den matek připadající na 10. května se nezadržitelně blíží a to pro Apple znamená i letos jediné – start malé propagační kampaně, jejímž cílem je vás přesvědčit o tom, že právě jeho produkty jsou to nejlepší, co od vás může maminka (nejen) v tento den dostat. Kampaň odstartovala před pár hodinami víceméně po celém světě, lze se s ní setkat jak na webu Applu, tak i v aplikaci Apple Store a stejně jako v případě vánočního dárkového rádce je bohužel docela slabá. Absolutně v ní totiž nejde o jakékoliv slevy či obecně cokoliv, k čemu by se nedalo dostat kdykoliv jindy v roce. Naopak jde vlastně „jen“ o nasazení pár líbivých grafik, které vám mají Apple produkty ukázat v trochu jiném světle.
Stejně jako tomu je i u většiny dalších typově podobných akcí Applu, ani tentokrát nechybí důraz na gravírování. To Apple prezentuje jako něco, co dodá jeho produktům osobnější přesah. Jen je pak to, že gravírování je zcela zdarma, takže pokud vás láká a zároveň víte, že daný produkt ať už vy či vaši blízcí budou používat dlouhodobě a tedy nebudou v budoucnu řešit jeho prodej, jde určitě o možnost, která stojí za zvážení.