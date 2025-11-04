Zavřít reklamu

Apple spustil webový App Store!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Poté, co relativně nedávno začal Apple testovat webovou verzi svých Maps, přichází z jeho strany další zásadní novinka mířící na web. Před pár hodinami totiž oficiálně spustil novou webovou verzi App Storu, která konečně umožňuje pohodlně procházet a vyhledávat aplikace napříč všemi platformami od iPhonu a iPadu přes Mac až po Apple Watch či Apple TV. Zatímco dříve bylo možné otevřít pouze jednotlivé webové stránky konkrétních aplikací, nyní se App Store proměnil ve skutečný online katalog s plnohodnotným rozhraním.

Na adrese apps.apple.com najdete přehlednou domovskou stránku s rozbalovacím menu pro volbu platformy a nechybí ani známá sekce Today, která přináší doporučení aplikací, her i titulů z Apple Arcade. Webová verze nabízí také pohodlné vyhledávání a po kliknutí na jakoukoli aplikaci zobrazí detailní stránku se screenshoty, popisem a hodnocením – to vše v moderním, čistém designu, který věrně kopíruje prostředí App Storu v iOS či macOS.

Super je, že se Apple zaměřil i na uživatelskou přívětivost. Odkazy na aplikace například lze snadno sdílet, nebo je jedním kliknutím otevřít přímo v App Storu, pokud jej máte nainstalovaný. Co se týče designu, ten působí velmi příjemně, přehledně a je plně optimalizovaný pro webové prohlížeče, což z něj dělá ideální nástroj nejen pro běžné uživatele, ale i pro vývojáře a novináře, kteří chtějí aplikace snadno dohledávat a odkazovat na ně. Velmi dobrá je pak i odezva, která dle nás takřka snese srovnání s klasickým App Storem. Apple tedy rozhodně odvedl skvělou práci. 

Webový App Store lze vyzkoušet zde

Zdroj
