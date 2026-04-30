YouTube odemyká jednu z nejlepších funkcí Premium předplatného pro všechny zdarma!

Jedna z nejpraktičtějších funkcí YouTube, kterou si uživatelé dlouhodobě přáli, se konečně dostává k širšímu publiku. YouTube totiž oznámil, že režim obraz v obraze (Pip) začne konečně zpřístupňovat zdarma i mimo Spojené státy. Ve zbytku světa byl totiž tento režim doposud součástí placeného Premium předplatného.
Pro uživatele iPhone to znamená jediné. Video si nově pustíte v malém okně a zároveň můžete dělat cokoliv dalšího – tedy například psát zprávy, brouzdat po webu nebo třeba odpovídat na maily. Poměrně zajímavé je, že když Apple před lety podporu funkce obraz v obraze přidal do iOS, YouTube tento režim nabízelo zprvu zdarma všude. Poté jej však zamklo na pár let pod Premium účet, což se však nyní mění. PiP bude dostupný globálně i pro neplatící uživatele, i když s jedním omezením. Týká se pouze klasických videí, přičemž hudební obsah zůstává nadále výsadou placených tarifů.
Princip je přitom jednoduchý. Stačí z aplikace odejít a video se automaticky zmenší do plovoucího okna, které si můžete libovolně přesouvat po displeji. YouTube nicméně uvádí, že rozšiřování funkce bude probíhat postupně v následujících měsících, takže pokud ji ještě nemáte, pravděpodobně je to jen otázka času. My v redakci jsme jej tedy v době psaní tohoto článku ještě k dispozici neměli. I tak se nám ale chce říci, že v praxi jde o změnu, která výrazně zpříjemní každodenní používání. A přesně tyhle malé detaily často rozhodují o tom, jak moc vás bude daná služba bavit používat.