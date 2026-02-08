Tipy a triky pro YouTube, které vám jeho používání zásadně zpříjemní či ulehčí

YouTube používá většina z nás denně, ale spousta užitečných funkcí zůstává skrytá. Přitom jde často o drobnosti, které dokážou zpříjemnit sledování videí nebo ušetřit čas.
Přepis videa
Mnoho videí na YouTube dnes nabízí automatický přepis, který je překvapivě použitelný. Pokud některé části hůře rozumíte nebo si chcete rychle projít obsah bez sledování celého videa, přepis je ideální. Najdete ho po klepnutí na ikonu tří teček u videa a volbě Otevřít přepis. Text se zobrazuje synchronně s přehráváním.
Smazání historie zhlédnutých videí
Potřebujete promazat historii sledování, aniž byste ji museli úplně vypínat? V levém menu otevřete Historii, poté vpravo zvolte Vymazat celou historii sledování. Po potvrzení je hotovo. Jde o rychlé řešení, pokud chcete „vyčistit“ doporučení nebo prostě jen udělat pořádek.
Sdílení konkrétního bodu v čase
Pokud nechcete sdílet celé video, ale jen konkrétní pasáž, můžete při vytváření odkazu nastavit přesný čas, od kterého se má video spustit. Stačí klepnout na tlačítko Sdílet, zaškrtnout možnost Spustit v čase a zadat požadovanou časovou značku. Odkaz pak příjemci otevře video přesně tam, kde potřebujete. Pomalé přehrávání pomocí mezerníku.
Ovládání klávesnicí
Při sledování YouTube na počítači se vyplatí znát základní klávesové zkratky. Mezerník slouží k pozastavení a spuštění videa, šipky vlevo a vpravo posouvají přehrávání o deset sekund a klávesa M rychle ztlumí nebo zapne zvuk. Jakmile si na to zvyknete, myš je často úplně zbytečná.
Rychlé pozastavení
Pokud potřebujete zachytit konkrétní okamžik ve videu nebo si něco detailně prohlédnout, zkuste během přehrávání podržet mezerník. Video se začne přehrávat velmi pomalu, což je ideální třeba pro pořízení screenshotu nebo detailní analýzu záběru.