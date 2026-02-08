Zavřít reklamu

Tipy a triky pro YouTube, které vám jeho používání zásadně zpříjemní či ulehčí

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

YouTube používá většina z nás denně, ale spousta užitečných funkcí zůstává skrytá. Přitom jde často o drobnosti, které dokážou zpříjemnit sledování videí nebo ušetřit čas.

Přepis videa

Mnoho videí na YouTube dnes nabízí automatický přepis, který je překvapivě použitelný. Pokud některé části hůře rozumíte nebo si chcete rychle projít obsah bez sledování celého videa, přepis je ideální. Najdete ho po klepnutí na ikonu tří teček u videa a volbě Otevřít přepis. Text se zobrazuje synchronně s přehráváním.

youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku15
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku16
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku17
Vstoupit do galerie

Smazání historie zhlédnutých videí

Potřebujete promazat historii sledování, aniž byste ji museli úplně vypínat? V levém menu otevřete Historii, poté vpravo zvolte Vymazat celou historii sledování. Po potvrzení je hotovo. Jde o rychlé řešení, pokud chcete „vyčistit“ doporučení nebo prostě jen udělat pořádek.

youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku8
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku9
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku10
Vstoupit do galerie

Sdílení konkrétního bodu v čase

Pokud nechcete sdílet celé video, ale jen konkrétní pasáž, můžete při vytváření odkazu nastavit přesný čas, od kterého se má video spustit. Stačí klepnout na tlačítko Sdílet, zaškrtnout možnost Spustit v čase a zadat požadovanou časovou značku. Odkaz pak příjemci otevře video přesně tam, kde potřebujete. Pomalé přehrávání pomocí mezerníku.

youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku2
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku3
youtube tipy triky youtube_10_skrytych_triku4
Vstoupit do galerie

Ovládání klávesnicí

Při sledování YouTube na počítači se vyplatí znát základní klávesové zkratky. Mezerník slouží k pozastavení a spuštění videa, šipky vlevo a vpravo posouvají přehrávání o deset sekund a klávesa M rychle ztlumí nebo zapne zvuk. Jakmile si na to zvyknete, myš je často úplně zbytečná.

Apple iPad Pro Magic Keyboard 03 251015

Rychlé pozastavení

Pokud potřebujete zachytit konkrétní okamžik ve videu nebo si něco detailně prohlédnout, zkuste během přehrávání podržet mezerník. Video se začne přehrávat velmi pomalu, což je ideální třeba pro pořízení screenshotu nebo detailní analýzu záběru.

Mohlo by vás zajímat

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.