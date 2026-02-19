YouTube údajně trestá uživatele s ad blockem! Mizí komentáře i popisy videí

Pokud sledujete videa na YouTube pravidelně, už jste si na reklamy asi zvykli. Pokud vás štvou, buď máte předplatné YouTube Premium, nebo sáhnete po blokátorech reklam. A právě poslední jmenovaní nyní narážejí na nečekaný problém.
V posledních dnech se na fórech a sociálních sítích objevily stížnosti uživatelů, že u přehrávaných videí nevidí žádné komentáře ani popis. Videa působí, jako by měl tvůrce diskusi vypnutou. A na vině mají být pravě ad blockery. Přesná příčina zatím není oficiálně potvrzena. Jednou z možností však je, že YouTube při detekci blokátoru reklam záměrně omezuje některé prvky rozhraní. Druhou variantou je, že samotný blokátor omylem filtruje části stránky, které považuje za reklamu.
Nejde o první podobný incident. V minulosti YouTube experimentoval se zpomalováním přehrávání, zobrazoval výzvy k vypnutí blokátoru a v některých případech údajně nezapočítával zhlédnutí od uživatelů s aktivním blokováním reklam. Komentáře přitom představují klíčový prvek komunity. Jsou hlavním kanálem zpětné vazby mezi diváky a tvůrci. Pokud mizí, poškozuje to nejen uživatelský komfort, ale i samotné fungování platformy.
Z ekonomického hlediska je postoj Googlu pochopitelný. Příjmy z reklamy financují provoz i tvůrce. Na druhé straně vývojáři blokátorů obvykle reagují velmi rychle a přicházejí s opravami. Ad block jsem používal, když jsem před lety používal Windows. Reklamy mě štvou asi jako všechny. Na YouTube jsem si na ně ale zvykl, neboť nesleduji videa tak často, abych investoval do YouTube Premium. Jak to máte vy?