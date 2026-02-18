Skvělá novinka z iOS 26.4 prozradí, kdo nebo co vám nejvíce spotřebovává data přes mobilní hotspot

Applu si začínají čím dál víc uvědomovat, že i zdánlivé drobnosti mohou v každodenním používání iPhonu znamenat překvapivě velký rozdíl. Přesně do této kategorie spadá i jedna z novinek, kterou přináší iOS 26.4 a která potěší každého, kdo čas od času využívá Osobní hotspot a zároveň řeší spotřebu mobilních dat. A nebo každého, kdo hotspot sdílí svým kamarádům, kteří bez milosti jeho datový balíček vysají do posledního kb.
Nová verze systému totiž výrazně zjednodušuje přehled o tom, kolik dat přes hotspot skutečně proteče a která zařízení se na této spotřebě podílejí. Zatímco dříve bylo nutné se k těmto informacím proklikat poměrně hluboko v nastavení mobilních dat, nyní je vše k dispozici přímo v nastavení Osobního hotspotu, tedy přesně tam, kde to dává největší smysl.
Po otevření nabídky Osobní hotspot tak nově najdete pod přepínačem „Maximalizovat kompatibilitu“ sekci, která zobrazuje celkovou spotřebu dat využitou přes hotspot a zároveň i rozpis podle jednotlivých připojených zařízení. Pokud se pak k vašemu iPhonu připojují například další iPhony, iPady nebo Macy, uvidíte je vypsané samostatně. Ostatní zařízení, typicky notebooky s Windows nebo jiná elektronika, se pak zobrazí ve skupině „Ostatní zařízení“.
Na první pohled jde o drobnost, ale v praxi může být tahle změna velmi užitečná. Zvlášť pokud máte datově omezený tarif, nebo jen chcete mít lepší kontrolu nad tím, co vám data „žere“, je takto viditelný ukazatel rozhodně vítaným upgradem. Rychlý pohled do nastavení vám totiž konečně okamžitě napoví, zda vám balík mizí kvůli pracovnímu notebooku, tabletu, nebo třeba kvůli zařízení, na které jste už dávno zapomněli. iOS 26.4 je v tuto chvíli dostupný ve vývojářské betě s tím, že ostré vydání je plánováno na jaro. Pokud se tak nic nezmění, už za pár týdnů budou mít tuto drobnou, ale praktickou vychytávku k dispozici všichni uživatelé iPhonů.