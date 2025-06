Na těchto iPhonech končí aplikace YouTube! Týká se to i vás?

Majitelé starších iPhonů a iPadů si budou muset zvyknout na menší nepříjemnost. YouTube totiž s příchodem nové verze své aplikace pro iOS a iPadOS ukončil podporu zařízení, která nepodporují systém iOS či iPadOS 16. A že se jich ve světě stále pohybuje víc než dost.

Konkrétně se změna týká verze aplikace s označením 20.22.1, která si nově žádá iOS 16 či iPadOS 16 jako minimální systém pro instalaci. V praxi to znamená, že pokud máte iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus nebo první generaci iPhonu SE, případně iPod touch 7. generace, aplikaci už si z App Storu nenainstalujete a pokud ji máte, nepočítejte s dalšími aktualizacemi. Objeví-li se pak v této aplikaci chyba bránící její funkčnosti, máte smůlu – k opravě totiž už zkrátka nedojde. Stejné omezení pak platí i pro iPad Air 2 a iPad mini 4, které zůstaly u iPadOS 15.

YouTube na těchto zařízeních samozřejmě zcela nekončí. Uživatelé si jej i nadále mohou spustit přes mobilní verzi webu na adrese m.youtube.com, nicméně je třeba počítat s tím, že se jedná jen o jakousi nouzovku, která nedosahuje komfortu, rychlosti ani funkcí nativní aplikace.

Z pohledu Googlu, pod nějž YouTube spadá, je rozhodnutí pochopitelné. Vývoj aplikace pro zařízení, která již Apple sám softwarově nepodporuje, jednoduše nedává smysl. Pro uživatele starších modelů je to ale další připomínka, že i když telefon fyzicky funguje, jeho softwarové možnosti se mohou postupně dost zásadně zúžit. Pokud tedy patříte mezi majitele některého z výše zmíněných zařízení a je pro vás YouTube klíčovou aplikací, možná nastal čas popřemýšlet o upgradu.