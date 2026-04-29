LEGO chystá oslavy Star Wars Day! Tyto 3 dárky zdarma bude možné získat

Fanoušci Star Wars by měli zbystřit. LEGO totiž opět rozjíždí svou tradiční akci k oslavám 4. května, tedy dne, který se mezi fanoušky vžil jako „May the 4th“. A jak už bývá zvykem, nepůjde jen o nové stavebnice, ale i o zajímavé bonusy k nákupům, které dokážou udělat radost možná ještě víc než samotný obsah krabice.
Akce letos startuje už 1. května s tím, že členové LEGO Insiders se dostanou k některým novinkám o něco dříve než běžní zákazníci. Oficiální start pro všechny pak připadá na 4. května a poběží do 6. května, respektive do vyčerpání zásob. A co je vlastně tím hlavním lákadlem? Tentokrát LEGO připravilo hned tři různé dárky, které lze získat k nákupu. Každý z nich má ale trochu jiná pravidla, což je dobré vědět dopředu.
Tři dárky, tři různé podmínky
Prvním bonusem je výstavní set Mandalorian a Grogu, který cílí hlavně na fanoušky populární seriálové dvojice. Ten ale nezískáte jen tak za jakýkoliv nákup. LEGO si jeho odemčení podmínilo pořízením konkrétní stavebnice Mandalorianova stíhačka N-1. Pokud ji přihodíte do košíku, tento dárek by měl automaticky dorazit s ní.
Druhým bonusem je Temný meč, tedy ikonická zbraň známá z Mandaloriana i animovaných sérií. Tady už LEGO hraje na klasickou notu, kdy sutratit alespoň 3 895 Kč za produkty ze série Star Wars a set máte v kapse.
Třetím dárkem je pak mini model lodi Razor Crest. Ten je ze všech nejdostupnější, protože stačí nákup od 1 025 Kč. Háček je ale v tom, že v košíku musíte mít některý z vybraných setů ze seznamu, který LEGO zveřejnilo. Naštěstí je poměrně široký, takže splnit tuto podmínku není nijak složité.
Čtvrtým bonusem, který však není zdarma, nýbrž za věrnostní body, je pak kovová karta Mandalorian a Grogu. Ta je dostupná za 2500 věrnostních bodů, které se sbírají nákupy LEGO setů a pokud jste tedy na LEGO.com v minulosti již nakoupili, je možné, že tam již nějaké ty bodíky nahromaděné máte.
Lze získat všechny najednou?
Dost možná vás po dočtení předešlých řádků napadlo, zda lze získat všechny tři bezplatné dárky najednou, popřípadě jak na to. Na první pohled totiž může vše působit tak, že stačí utratit vyšší částku a LEGO vám přibalí vše. Realita je ale o něco komplikovanější. Každý dárek má vlastní podmínky, takže pokud je chcete získat všechny, musíte je splnit současně.
V praxi to znamená, že ideální scénář vypadá tak, že si pořídíte Mandalorianovu stíhačku N-1, čímž odemknete první dárek, a zároveň se dostanete přes cenové limity pro zbývající dva bonusy. V takovém případě si opravdu můžete odnést všechny tři. Naopak k prvnímu dárku se logicky bez stíhačky N-1 nedostanete.
LEGO ví, jak fanoušky nalákat
Je tedy vidět, že LEGO má tyto akce perfektně promyšlené. Kombinace exkluzivních setů, časově omezené nabídky a dárků, které nelze koupit samostatně, totiž funguje prakticky pokaždé. Letos navíc cílí přímo na jednu z nejoblíbenějších částí Star Wars univerza, tedy Mandaloriana a jeho malého společníka.
Pokud jste tedy nad nákupem nějaké Star Wars stavebnice přemýšleli, právě začátek května bude pravděpodobně tím nejlepším momentem, kdy do toho jít. Stačí si jen dobře pohlídat, co přesně dáváte do košíku.