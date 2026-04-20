LEGO LOTR Minas Tirith uniká na internet v dalších fotkách a my jsme nadšení!

Úniky ze světa LEGO mají v posledních letech zvláštní schopnost rozvířit vody internetu během pár minut. A přesně to se teď děje znovu. Tentokrát se totiž na veřejnost dostaly další fotografie chystaného setu inspirovaného světem The Lord of the Rings, konkrétně legendárního Minas Tirith. A pokud jste fanoušky Středozemě, tohle vás bude zajímat.
Už dříve se objevily první náznaky toho, jaké minifigurky by měl set nabídnout, ale nově uniklé snímky jdou ještě o kus dál. Poprvé totiž ukazují i detailnější pohled do samotného interiéru stavby, což je u podobně velkých setů vždy klíčová věc. A nutno říct, že podle dostupných záběrů to vypadá, že si LEGO dává opravdu záležet. Minas Tirith nepůsobí jen jako „výstavní kus“ na poličku, ale spíš jako plnohodnotný model, který má co nabídnout i při hraní.
Zajímavostí, která potěší fanoušky detailů, je například potvrzení toho, že Gandalf dorazí nejen v minifigurkové podobě, ale dokonce i s koněm, což sice může znít jako drobnost, ale právě takové detaily často rozhodují o tom, jak moc věrně set zachytí atmosféru předlohy.
Spekuluje se také o tom, že by k setu mohl dorazit takzvaný GWP (Gift With Purchase), tedy bonusový set zdarma k nákupu. Co přesně by mohl obsahovat, je zatím zahaleno tajemstvím, ale pokud LEGO vsadí na něco tematického ze Středozemě, rozhodně by to dávalo smysl. A jelikož bude Minas Tirith velký set, je prakticky jisté, že GWP tématické bude – ostatně, i v minulosti bylo, když LEGO vydávalo Kraj s norou Bilba Pytlíka.
Aby toho nebylo málo, ve stejném úniku se objevila ještě jedna poměrně zásadní informace. Podle dostupných zpráv totiž pracuje studio TT Games na nové LEGO hře ze světa Pána prstenů, která by měla nabídnout něco na způsob LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, jen zasazeného do Středozemě. Pokud se tato informace potvrdí, mohlo by jít o jeden z největších návratů této značky za poslední roky.
Celkově to tak začíná vypadat, že LEGO se k univerzu The Lord of the Rings vrací ve velkém stylu. A Minas Tirith by klidně mohl být jedním ze setů, které si fanoušci nebudou chtít nechat ujít. Teď už jen zbývá počkat na oficiální odhalení, které snad potvrdí nejen podobu samotného setu, ale i jeho cenu a dostupnost. V kuloárech se šušká o vydání 1. června a cenovce kolem 600 dolarů.