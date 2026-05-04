Programování z iPhone? Nová AI aplikace posouvá tvorbu webů na další úroveň

Programování prostřednictvím umělé inteligence se posouvá na zcela novou úroveň. Populární platforma Lovable, která patří k nejvyužívanějším AI asistentům pro vývojáře, právě vydala vlastní aplikaci pro iOS. Ta uživatelům umožňuje vytvářet plně funkční webové aplikace jednoduše pomocí textových zadání, nebo dokonce hlasových povelů přímo z mobilního telefonu.
Konec omezení od Applu
V posledních týdnech se hodně mluvilo o programování pomocí AI na telefonech, a to v souvislosti s přísnými pravidly Applu. Jablečná společnost totiž přísně zakazuje, aby aplikace po schválení v App Storu samovolně měnily své vlastní chování.
Lovable ale tuto překážku elegantně obchází. Její iOS aplikace totiž negeneruje nativní mobilní software, ale zaměřuje se výhradně na tvorbu webových aplikací. Díky tomu pravidla nijak neporušuje a je běžně dostupná ke stažení.
Celý systém funguje naprosto intuitivně. Uživatel přirozeným jazykem popíše, co přesně chce vytvořit, a umělá inteligence se postará o zbytek. Vygenerovaný kód lze navíc kdykoliv ručně zkontrolovat a upravit. Obrovskou výhodou je multiplatformní přístup.
Projekt totiž můžete začít tvořit na iPhonu, následně se přesunout domů k Macu a plynule pokračovat v práci bez jakéhokoliv přerušení. Aplikace je k dispozici zdarma, přičemž plný přístup k pokročilým AI funkcím je zpoplatněn předplatným od 10 do 80 dolarů měsíčně.
Mám pocit, že vydání mobilní verze Lovable je obrovským krokem. Možnost zhmotnit svůj nápad jen tím, že ho nadiktujete do telefonu, zní jako naprosté sci-fi. Ačkoliv profesionální programátory nástroj zatím plně nenahradí, pro startupy, designéry či úplné začátečníky jde o neuvěřitelně schopný a dostupný odrazový můstek.