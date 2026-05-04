Apple představil zbrusu nový řemínek pro Apple Watch a tapety pro iPhone a iPad!

Ani letos Apple nezapomíná na Pride Month oslavy. Před malou chvílí totiž světu skrze tiskovou zprávu představil nové Pride řemínky k Apple Watch a tapety pro iPady a iPhony, kterými právě na Pride Month upozorní.
Hlavní roli letos hraje nový Apple Watch Pride Edition Sport Loop, který je utkaný z jedenácti barev. Ty se do sebe postupně prolínají a vytváří efekt, který působí živěji, než byste od fotek možná čekali. Apple si tentokrát dal záležet na detailech a výsledkem je řemínek, který nepůsobí jako jednorázová záležitost, ale klidně jako stylový doplněk na každý den.
Na něj pak přímo navazuje nový ciferník Pride Luminance pro Apple Watch. Ten pracuje s barvami mnohem dynamičtěji než dřív a dokáže se měnit podle toho, jak s hodinkami pracujete. K dispozici jsou navíc dvě varianty, jedna s radiálním rozložením barev, druhá s vertikálními pruhy, které odkazují právě na strukturu samotného řemínku.
Apple ale nezůstal jen u hodinek. Nové tapety dorazí i na iPhone a iPad, kde nabídnou podobně laděný vizuál s možností úprav barev podle vlastního vkusu. Vše pak dorazí společně s aktualizacemi watchOS 26.5, iOS 26.5 a iPadOS 26.5.
Vedle samotného designu je ale důležité i to, co stojí za ním. Apple dlouhodobě podporuje organizace zaměřené na LGBTQ+ komunitu a Pride kolekce je každoročně jedním z viditelných symbolů této podpory. Letos přitom působí možná o něco výrazněji než dřív, a to nejen barvami, ale i celkovým zpracováním. Pokud jste si tedy na podobné limitky zvykli, tahle vás nejspíš nezklame. A pokud ne, možná je právě letošní verze ta, která vás přesvědčí, že Apple umí spojit design s myšlenkou o něco lépe než většina konkurence.