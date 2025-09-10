Zavřít reklamu

T-Mobile propojuje uživatele iOS a Androidu: nově zpřístupňuje RCS zprávy i pro iPhone

Jiří Filip
Chat v reálném čase s indikací, zda ten druhý zprávu čte nebo píše, sdílení fotografií a videí ve vysoké kvalitě, možnost vytváření skupinových konverzací i vyšší úroveň bezpečnosti a šifrování. Výhody RCS (Rich Communication Services) si od 15. září budou moci v Česku užívat zákazníci T-Mobilu i na svých mobilních telefonech od společnosti Apple.

T-Mobile ve spolupráci se skupinou Deutsche Telekom a technologickými partnery zpřístupňuje od 15. září moderní komunikační standard RCS na iPhonech prostřednictvím aktualizace operačního systému iOS 26. „Naším cílem je, aby zákazníci T-Mobile patřili mezi první na českém trhu, kteří získají přístup k nejnovějším technologiím. Jakmile Apple v září 2024 oznámil podporu RCS v iOS 18, okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile. 

Zákazníci operátora s iPhony tak nyní mohou využívat modernější a bezpečnější způsob zasílání zpráv, který nabízí nové možnosti oproti tradičním SMS a MMS. RCS sjednocuje textovou komunikaci napříč zařízeními a platformami. V praxi to znamená, že uživatelé iPhonů a Android telefonů mohou nově mezi sebou komunikovat prostřednictvím funkcí, které byly dosud zpravidla dostupné jen v aplikacích třetích stran, které se musí do telefonu instalovat zvlášť. Pro běžné uživatele přináší RCS naprostou jednoduchost – fotografie a videa ve vysoké kvalitě, hlasové nahrávky či sdílená poloha – zprávy přicházejí do stejné základní aplikace v jejich telefonu jako běžné SMS. 

T-Mobile podporuje RCS komunikaci na telefonech s Androidem již více než 3 roky.  Nyní je dostupná také na iPhonech od modelu 11 a novějších, včetně modelu iPhone SE (2. a 3. generace). „RCS je na Apple telefonech nyní k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26. RCS vyžaduje datové připojení. Proto je zapotřebí mít buď dostupná mobilní data nebo Wi-Fi,” doplňuje Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí v T-Mobile.

Na rozdíl od iMessage, která má barvu bubliny modrou, ponechal Apple pro RCS barvu zelenou, stejně jako u SMS/MMS. Uživatel v aplikaci Zprávy tak jednoznačně pozná, zda posílá iMessage (modrá), RCS nebo SMS/MMS (zelená) podle textu uvedeném v poli pro psaní zprávy a po jejím odeslání se bublina zabarví. iPhone vždy preferuje iMessage, pokud ji druhá strana podporuje; není-li dostupná, odešle zprávu jako RCS, případně po několika minutách automaticky převede na SMS/MMS s poplatkem dle tarifu. Funkce RCS není dostupná pro iPady, které podporují pouze iMessage.

Prostor dostává i firemní komunikace prostřednictvím služby RBM (Rich Business Messaging nebo RCS Business Messaging), která umožňuje firmám zasílat RCS zprávy na mobilní telefony svých zákazníků. Firmy tak mohou proměnit obyčejné SMS notifikace v interaktivní konverzace s multimediálním obsahem, grafikou či personalizovanými odkazy. Díky zpřístupnění RCS na telefonech značky Apple mají možnost oslovit ještě více zákazníků bez ohledu na to, zda používají iPhone nebo Android. 

