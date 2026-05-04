iPhone Pro čeká revoluce! Blíží se bezrámečkový „Liquid Display“ a konec Dynamic Island

Zdá se, že Apple má pro rok 2027 v rukávu něco většího, než se původně čekalo. Dlouho se mluvilo o speciálním iPhonu k 20. výročí, teď to ale začíná vypadat, že žádný „extra model“ nepřijde. Místo toho se ale zásadní proměny dočká rovnou celá Pro řada.
Podle analytika Jeff Pu totiž Apple chystá kompletně nový design pro iPhone Pro modely, který má posunout iPhone zase o kus dál a jak se alespoň podle prvních náznaků zdá, je na co se těšit. Hlavní roli má hrát takzvaný quad-curved displej, tedy jinými slovy panel zahnutý ze všech čtyř stran, který by mohl působit prakticky bezrámečkově. Pokud se to Applu podaří dotáhnout, může jít o jednu z největších designových změn od dob iPhone X. Poměrně zajímavé je pak to, že by se měl tento panel nazývat marketingově „Liquid Display“, čímž Apple sjednotí názvosloví s iOS a jeho Liquid Glass designem.
iPhone 18 Pro se ještě designově nezmění
Dalším tahákem této řady pak má být skrytí přední kamery pod displej. Apple si s touto myšlenkou sice pohrává už delší dobu, ale až nyní by měl mít k dispozici technologii, která mu to dokonale umožní. Jeho cíl je pak zcela jasný – zbavit se jakéhokoliv průstřelu nebo obecně rušivých prvků v displeji. Některé úniky přitom mluví o tom, že by v ideálním případě mohl zmizet úplně i Dynamic Island , což by posunulo vizuál iPhonu zase o level výš. Zda se to povede či nikoliv bude nicméně záviset na tom, jak si Apple poradí s Face ID a tím, aby se skrytím pod displej nezhoršila jeho kvalita.
Pokud se tyto informace potvrdí, rok 2027 by nemusel být jen o symbolickém výročí, ale mohl by to být moment, kdy Apple znovu překope to, jak iPhone vypadá a působí. A přesně takové změny má tahle značka historicky nejraději a stejně tak i její uživatelé. Osobně proto doufám, že se tyto spekulace vyplní a my si za rok užijeme modely, které budou stát po všech směrech skutečně za to.