Ne, Apple opravdu nabíječky do balení iPhone nevrací! Nevěřte novému hoaxu na sítích

Říká se, že papír snese všechno – tedy de facto jakékoliv nepravdy, výmysly a spekulace. A upřímně řečeno, v dnešní moderní době to v případě internetu a sociálních sítí platí dvojnásob. Jakýkoliv hoax, který se zde vypustí, má totiž potenciál oslovit neuvěřitelně velké množství lidí, kteří mu bohužel leckdy bezmyšlenkovitě věří, aniž by si danou informaci ověřili nebo se nad ní třeba jen trochu zamysleli. Přesně to se děje i v posledních dnech okolo Apple a naprosto zcestné zprávy, že se od letoška vrátí do balení iPhone klasický nabíjecí adaptér. Nic takového se totiž samozřejmě nestane.
Upřímně řečeno mě osobně naprosto šokovalo, když jsem viděl, kolik lidí dokáže podobnému výmyslu věřit. Jeho původ je přitom jen stěží vystopovatelný a tím pádem vlastně o to bizarněji celá situace působí. Problém je však v tom, že tento výmysl začal na sítích přebírat účet od druhého, čímž se daná zpráva šíří jako lavina a protože jí mohou uživatelé vidět od více zdrojů (byť neověřených), rázem může vypadat pro někoho věrohodně.
Není přitom těžké i za pomocí selského rozumu přijít na to, že jde o hloupost. Valná většina šiřitelů této falešné zprávy totiž opírá tvrzení o návratu nabíjecího adaptéru do balení iPhone o změnu šéfa Applu, jako by snad zlý Tim Cook před lety rozhodl, že má Apple nabíječku „vyškrtnout“ a hodný John Ternus chce jeho špatné rozhodnutí zvrátit. To se ale samozřejmě neděje třeba už jen proto, že Ternus do funkce oficiálně vstoupí až 1. září, kdy už bude nová generace iPhone kompletně hotová čekat na představení a tedy na jakékoliv rozhodování o obsahu balení nebude prostor.
Odstranění nabíjecího adaptéru z balení iPhone navíc ze strany Applu rozhodně nebylo jen nějakým rozmarem „zlého šéfa“, jak to některé lidé mylně chápou, a upřímně si nemyslím, že ani snahou nějak zásadně ušetřit vzhledem k tomu, že Apple podobné příslušenství zcela určitě vyrábí za velmi nízké ceny. Od prvopočátku totiž Apple toto rozhodnutí prezentuje jako snahu snížit množství elektroodpadu a tedy celkově zlepšit stav naší planety, kterou právě přemíra elektroodpadu sužuje. A protože nabíjecí adaptér se jen tak nerozbije a doma jej má každý z nás (leckdy ve větším množství), ve výsledku jeho absence v balení iPhone nějak zásadně vadit nemusí.
Ať už ale máte názor na chybějící nabíječku v balení iPhone jakýkoliv, tedy vás například Apple slovy o ekologii příliš neuchlácholil a danou věc i nadále vnímáte vyloženě jako snahu šetřit, vězte, že tak jako tak se obsah balení u letošní generace iPhone měnit určitě nebude. Příspěvky na internetu a sociálních sítích o tom, že se nabíjecí adaptéry vrací, jsou tedy opravdu jen holý výmysl, který má za cíl zvýšit daným kanálům a přispěvatelům sledovanost i za cenu toho, že vědomě přivedou mnohé uživatele v omyl.