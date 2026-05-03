Big Tech rozšiřuje investice do AI

Sezóna zveřejňování výsledků je v plném proudu a své výsledky přinášejí velké technologické společnosti. Z takzvaných Magnificent 7 již známe výsledky pěti firem. Výsledky velkých technologických firem jsou zatím velmi dobré. Jedním z hlavních signálů většiny firem je růst kapitálových výdajů, tzv. CAPEXů. Jejich růst souvisí zejména s velkými investicemi do oblasti umělé inteligence. Aby tyto firmy nezůstaly pozadu, musí každé čtvrtletí investovat desítky miliard dolarů do čipů a dalšího vybavení. Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta chtějí letos takto dohromady investovat více než 700 miliard dolarů.
Zdroj: Yahoo Finance
A jaké byly výsledky jednotlivých společností? Zatím nejlepší čísla přinesl Alphabet, tedy mateřská společnost Googlu. Společnosti pěkně rostly prakticky ve všech důležitých segmentech. Celkový růst tržeb činil 22 %. Velmi pěkně však rostlo například i samotné vyhledávání, a to o 19 %, takže obavy o konec Googlu se zatím jeví jako zbytečné. Hlavní hvězdou byl však Google Cloud, který vzrostl o neuvěřitelných 63 % na přibližně 20 miliard dolarů. Provozní zisk vzrostl z 2,2 na 6,6 miliardy USD. Nevyřízené zakázky na základě smluv dosahují úrovně 460 miliard dolarů, což představuje mezičtvrtletní růst o téměř 100 %. Akcie na tato vynikající čísla reagovaly růstem o přibližně 8 %.
Velmi pěkná čísla přinesla také společnost Meta. Její tržby vzrostly dokonce o 33 %, což představuje nejvyšší růst za několik let. Velmi dobré byly i ostatní údaje, například průměrný výnos na uživatele, počet impresí, průměrná cena za reklamu a podobně. U společnosti Meta však mezikvartálně mírně poklesl počet uživatelů, a to hlavně kvůli výpadkům internetu v Íránu. Meta také zvýšila výhled na CAPEX pro tento rok. To investory zřejmě spolu s poklesem počtu uživatelů vyděsilo a akcie po zveřejnění výsledků klesly přibližně o 7 %.
Výsledky oznámila také společnost Amazon. Z hlediska tržeb sice stále platí, že většinu peněz firma generuje z oblasti online obchodu, většina investorů však v posledních čtvrtletích sleduje především segment cloudu. Ten v minulém čtvrtletí vzrostl o 28 %, což představuje nejvyšší tempo růstu za více než 3 roky, zatímco očekávání analytiků byla na úrovni 26 %. Za celý rok plánuje Amazon utratit na investice, zejména do AI, neuvěřitelných 200 miliard USD. Microsoft a Google budou zaostávat jen mírně a plánují investovat o zhruba 10 až 15 miliard méně. Amazon také investuje velké množství prostředků do své služby Leo, která má představovat konkurenci pro Starlink. Amazon také zvýšil výhled na aktuální čtvrtletí. Akcie na dobré výsledky reagovaly růstem o přibližně 4 %.
Poslední zajímavou společností byl Microsoft. I tato společnost překonala očekávání v oblasti tržeb i zisků. Tržby společnosti vzrostly o 18 % a tržby za cloud Azure vzrostly o 40 %. Během zveřejnění výsledků Microsoft také oznámil, že pro letošní rok očekává kapitálové výdaje ve výši 190 miliard USD, přičemž rostoucí ceny komponent tvoří z této částky až 25 miliard dolarů. I v případě Microsoftu lze tedy říci, že výsledky jako celek byly vynikající. V tomto případě však akcie mírně klesaly. Microsoft je v posledních měsících firmou, od které se investoři odvrací. Hlavním důvodem je zřejmě úzké propojení s OpenAI, jehož konkurence v mnoha oblastech dohnala, nebo dokonce předstihla.
Reakce akcií na výsledky byly tedy smíšené. Pokud se však podíváme na samotná čísla a na to, jak se společnostem zatím reálně daří, byla samotná čísla vynikající.
